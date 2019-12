78 Krippen-Szenarien werden in dieser Woche in der katholischen Kirche St. Joseph in Hattingen-Welper gezeigt. Jede hat ihre eigene Geschichte.

Hattingen: Krippen aus aller Welt sind in Welper zu sehen

Krippen. Für viele ein absolutes Muss während der Weihnachtszeit. „Krippen gehören für mich einfach dazu“, sagt beispielsweise Filipe Ribeiro. In der katholischen Kirche St. Joseph gibt es zurzeit wunderschöne Exemplare aus aller Welt zu sehen.

Krippen aus Portugal, Japan oder dem heimischen Kreis

Impression von der Krippenausstellung in St. Joseph in Welper. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Aus Portugal, Japan oder dem heimischen Kreis lassen sich hier tolle Beispiele zu Hauskrippen bewundern. Aber nicht nur das – auf professionell aufgearbeiteten Schaubildern werden einzelne Elemente um die Geschichte von Geburt Jesu Christi aus der historischen Forschung betrachtet.

So erfährt der interessierte Besucher beispielsweise etwas über die Entstehungsgeschichte der so genannten Hauskrippen. Diese seien erst im 16. Jahrhundert etabliert worden. „Die erste Krippendarstellung geht auf den Heiligen Franz von Assisi zurück“, liest man auf der Erklärtafel beim Rundgang durch den Kirchenraum. Dieser habe aber nicht in einem Stall, sondern historisch korrekt in einer sogenannten Viehhöhle im Wald die Szene um Jesu Geburt mit lebenden Personen und Tieren „nachgespielt“.

Krippen-Darstellungen sind nur zum Teil im Besitz der Gemeinde

Impression von der Krippenausstellung in St. Joseph in Welper. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Die Krippen-Darstellungen in der Kirche sind nur zum Teil im Besitz der Gemeinde. Viele der 78 ausgestellten Szenerien stammen aus dem Besitz von Gemeindemitgliedern. So etwa die aus Holz gefertigte Krippe der Familie Kirchhoff, welche sich durch keinen hohen materiellen, sondern vielmehr emotionalen Wert definiert. Aus Eisstielen und den Resten von Holzstäben der Silvester-Raketen vom verstorbenen Ehemann gefertigt, wird die Krippe mit viel Liebe in der Familie gehalten.

Im „Licht an!“-Jahr 2016 gab es die erste Ausstellung von Familien-Krippen sowie privaten Sammlerstücken aus verschiedenen Ländern zu betrachten. Auf Grund der hohen Nachfrage, haben sich die Organisatoren – u.a. Ribeiro und Gemeindereferentin Brigitte Leibold – anlässlich des Jubiläumsjahres in St. Joseph für eine Neuauflage der Krippenausstellung im Herzen der Kirche entschieden.

Die Ausstellung ist bis zum kommenden Sonntag, 15. Dezember täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet.