Hattingen: Kreispolizei warnt vor Betrug über Anzeigen

Hattingen. Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis warnt vor Trickbetrügern. Aktuell wollte in angeblicher Fahrradkäufer wissen, ob der Anbieter Schmuck besitzt.

Die Kreispolizei warnt vor Betrügern, die sich ihre Opfer über Suche/Biete-Inserate suchen. So habe ein Ehepaar aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis am 22. Oktober an einem Schwarzen Brett ein Fahrrad verkaufen wollen und mit dem Interessenten telefonisch bereits eine Anzahlung und einen Abholtermin vereinbart, als der bei den Anbietern erkundigte, ob sie Schmuck haben. Seine Frau sei Schmuckdesignerin.

Der Ehemann verneinte die Frage, das Telefonat wurde beendet, teilt die Polizei mit. Eine Anzahlung wurde nicht getätigt, auch der Abholtermin wurde nicht eingehalten.

„Bleiben Sie bei Telefonaten bei der Verkaufssache“

Für die Nutzung von Kleinanzeigen empfiehlt die Polizei: „Geben Sie Interessenten möglichst wenig Auskunft über Ihre persönlichen Verhältnisse. Dazu gehört auch, dass auf Fotos nur der angebotene Gegenstand zu sehen ist. Bleiben Sie bei Telefonaten oder Mails bei der Verkaufssache, gehen Sie auf Nachfragen, die mit der Anzeige nichts zu tun haben, nicht ein.

Wenn Sie einen Besichtigungstermin vereinbaren, sollte immer eine weitere Person anwesend sein. Dies ist besonders dann wichtig, wenn der Interessent Ihre Wohnung betreten muss. Spätestens wenn er mit einer Begleitperson erscheint, ist eine zweite oder dritte Person zu Ihrer Unterstützung unabdingbar.“