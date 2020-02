Hattingen. Bei der Karnevalsparty in der Gebläsehalle in Hattingen war Tim Toupet Stargast, Tanzmariechen und Kostüme der Hingucker. Hier gibt es die Bilder

Hattingen: Kreative Kostüme und beeindruckende Tanzmariechen

Laut, lustig und locker ging es in der Gebläsehalle der Henrichshütte beim Karneval in Hattingen zu. Ganz im Zeichen von Holti und der Lebenshilfe wurde bunt und vor allem blau-weiß gefeiert. Wie immer führte Thomas Behling kundig und charmant durch den Abend und begrüßte viele Vereine, die aus den nah und fern nach Hattingen gekommen waren.

Selbst gebastelte Kostüme und „Holti holau“

Der Holti des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug feiert bei der Karnevalsparty in der Gebläsehalle. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Kaum war der offizielle Begrüßungsteil mit vielen hübschen Tanzmariechen und einem immer wiederkehrenden „Holti Holau“ zu Ende, da stürmten viele junge und alte Jecken vor die Bühne. Mitsingen war angesagt und vor allem mittanzen. Tim Toupet, Unnormal, die Drömmelköppe, Celina, Echte Fründe - sie alle machten mächtig Stimmung. Der Einheizer Tobi, die Partyrakete, leistete gute Vorarbeit und brachte den Saal zum Beben.

Echte Hingucker waren die liebevoll - oft selbst gefertigten - Kostüme. Eine Närrin hatte sich offensichtlich selbst in ein ganz buntes Outfit verstrickt. Kein Kostüm von der Stange. Clowns, Strafgefangene, eine Gruppe weiblicher Marienkäfer - rote Mützen mit dicken, schwarzen Punkten - und kleinen, schwarzen Bömmel-Fühlern setzten ein leuchtendes Zeichen. Eine FBI-Agentin hatte wohl vor der Feier einen gefährlichen Auftrag. Sie kam auf Krücken angehumpelt, was aber der guten Laune keinen Abbruch tat.

Karneval in Hattingen 1 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

49 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

50 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

51 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

52 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

53 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

54 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

55 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

56 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

57 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

58 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

59 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

60 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

61 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

62 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

63 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

64 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

65 / 65 Karneval in Hattingen Tobi die Partyrakete, die Ruhrölften, Celina, Neon, der QKV, Echte Fründe und Stargast Tim Toupet brachten heizten dem Holti und seinen hunderten Gästen in der Hattinger Gebläsehalle mächtig ein. Foto: Svenja Hanusch Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Spektakuläre Tanzeinlagen

Kleine und große Teufelchen huschten durch die Halle und sangen kräftig mit. Jugendliche der Lebenshilfe erwiesen sich als absolut textsicher und schmetterten alle Songs mit, die die Einheizer präsentierten. „Und dann die Hände zum Himmel...“ geht natürlich immer. Aber auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, ist das Mitsingen kein Problem.

Fit wie ein Turnschuh erwiesen sich die Mädchen der Karnevalsgesellschaft „Die Ruhrölften“. Sie boten wirklich was fürs Auge. Nicht zu vergessen das süße Solomariechen Lucy, das in Sachen Tanzen eine unglaublich gute Figur machte. Insgesamt waren die Tanzeinlagen - auch der ganz kleinen Tanzmäuse - wirklich von hoher Qualität. In dem ganzen Gewimmel fiel vor allem eine Gruppe lustiger „Mädels“ auf: Ganz gelb gekleidete „Puhvögel“ fleuchten immer auf der rechten Hallenseite hin und her.

Lebenshilfe feiert ausgelassen

Auch eine „Nonne“ mit starkem Bartwuchs, quasi ein Nonnerich, schlich immer wieder Richtung Bühne, ebenso wie ein Mensch mit Perücke, das Gesicht kaum erkennbar, aber die Haare immerhin bis zum Boden. Da hat eindeutig der Friseur versagt. Die Mitglieder der Lebenshilfe hatten, wie in jedem Jahr, unglaublichen Spaß an der Veranstaltung. Aus Hagen, von einer Bethel-Einrichtung, war eine Gruppe angereist. Darunter Angela, die im Rollstuhl saß, mit ihrer Betreuerin Anna Maria.

„Ich bin zum ersten Mal hier beim Karneval und finde das ganz klasse. So etwas habe ich in Hagen noch nicht erlebt“, sagte Anna Maria. Angela war bei manchen Songs kaum noch zu halten. Sie „tanzte“ mit, was das Zeug hielt. Wenn es diese Veranstaltung nicht schon lange gäbe, sie müsste erfunden werden. Es war wieder ein friedlicher, gelungener Abend.