Hattingen: Kostenlose Konzerte, Filmvorführung und mehr

Hattingen. Die Aktionswoche „Hattingen hat Haltung“ setzt Zeichen für Toleranz und Demokratie. Auf dem Programm stehen viele kostenlose Veranstaltungen.

In Gedenken an die Reichspogromnacht findet die Gedenk- und Aktionswoche „Hattingen hat Haltung“ vom 3. bis zum 12. November statt. „Geschichte wachhalten – Parallelen zum Jetzt erkennen – engagiert für die Demokratie einstehen“, ist das Motiv der kostenlosen Veranstaltungen.

Den Auftakt macht am 3. November die Ausstellung „Wann wohl mein Leid ein Ende hat…?“, die an die Deportation der Hattinger Juden erinnert. Kurze Tafeln gedenken im Foyer des Rathauses den 25 Opfern aus Hattingen. Ausstellungseröffnung ist um 16 Uhr.

Ein internationales Filmprojekt hat die Realschule Grünstraße mit Schulen aus Berlin und dem israelischen Haifa realisiert. Die Schüler zeichneten die Lebensphasen der Hattinger Goldschmiedin und Industrie-Designerin Emmy Roth nach. Der Film wird am 6. November um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses gezeigt.

Mit dem aktuellen Rechtsruck in der Gesellschaft und den Herausforderungen beschäftigt sich die Demokratiekonferenz am 4. November um 13 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Am 7. November findet außerdem ein Podiumsgespräch mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in der evangelischen Kirche Winz-Baak statt. Ab 19 Uhr wird über die zunehmende Hetze und Gewalt gegen Politik und Medien diskutiert.

Als Zeichen der Solidarität und der Hoffnung laden alle Hattinger Religionsgemeinschaften zu einem Friedensgebet, am 12. November um 17 Uhr in die evangelische Kirche Winz-Baak ein. Im Anschluss daran wird die Hattinger Kammeroper „Des Bösen gelbe Schwefellichter“ von Bernd Johannes Wolf um 19 Uhr uraufgeführt.

Außerdem findet ein Konzert der Bremer Folkband „Die Grenzgänger“ statt (8.11., St.-Georgs-Kirche, 19.30 Uhr) und die Stadtbibliothek bietet einen virtuellen Einblick in das Versteck von Anne Frank (10.11., 10-18 Uhr). Die offizielle Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9. November erinnert mit Lichtern an den Schrecken der Nazidiktatur. Treffpunkt ist 17 Uhr vor dem Rathaus.

