Hattingen: Kleinkunst mit tanzenden Polizisten und Gedichten

Das „Ensemble Kroft – Der private Sicherheitsdienst“ ist am 12. September im Bereich des Untermarktes in Hattingen unterwegs.

Hattingen. Sieben Kleinkunst-Veranstaltungen gibt’s in diesem Herbst in Hattingen (unter Einhaltung der Corona-Regeln). Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Das Stadt hat ihr neues Kleinkunst-Programm vorgelegt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln heißt es „poetisch. lustig. festlich. Kleinkunst ganz groß!“



„Peter und der Wolfram“ spiele am 11. September im Henrichs. Foto: Stadt

– Freitag, 11. September, 20 Uhr: „Peter und der Wolfram“ spielen bekannte Lieder und vertraute Instrumentals in akustischer Vielfalt, gespickt mit Humor und kurzweiliger Unterhaltung, so die Stadt. Die Veranstaltung ist im Henrichs-Restaurant (Werksstraße 31-33), in dem es auch ausschließlich die Tickets (16 Euro, ermäßigt 13 Euro) gibt.

– Samstag, 12. September, 11 Uhr: Der Walk-Act „Ensemble Kroft – Der private Sicherheitsdienst“ ist im Bereich des Untermarktes der Innenstadt unterwegs. „Wahnsinn: Händchen haltend auf Streife – kein Polizistenpaar tanzt erotischer über die Straßenkreuzung“, so die Ankündigung.

– Donnerstag, 1. Oktober, 20 Uhr: im Rahmen der „Poetenbühne“ gibt es einen musikalischer Abend: „Nouvelle Chanson de Cologne“ singen auf Französisch und verbinden moderne und traditionelle Songwriterelemente miteinander. Eintritt im Reschop Carré: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

– Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr: Wortakrobat Sulaiman Masomi ist unter dem Titel „Morgen-Land“ zu Gast im Reschop Carré. Er bietet Witziges, Nachdenkliches und Bewegendes über sich, das Leben als Migrant und die Absurditäten des Alltags. Eintritt im Reschop Carré: 16 Euro, ermäßigt 13 Euro.

– Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr: „Wolfgang Borchert: Meine Seele ist noch unterwegs“ stellt Johannes Kirchberg im Reschop Carré vor. Der Wahl-Hamburger entdeckte Borcherts Gedichte für sich und verleiht ihnen durch seine Musik einen besonderen Klang. Eintritt im Reschop Carré: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

„Wallis Jazzabend – Lieblingssongs und Anekdoten“ gibt es am 13. November im Henrichs. Foto: Michael Grosler

– Freitag, 13. November, 20 Uhr: „Wallis Jazzabend – Lieblingssongs und Anekdoten“ stellt Esther Münch alias Putzfrau Waltraud „Walli“ Ehlert im Henrichs vor. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 13 Euro (Karten gibt es nur im Henrichs-Restaurant).– Sonntag, 29. November, 17 Uhr: Zum Abschluss gibt es „Chris Kramer: Das etwas andere Christmas Special“ im Henrichs-Restaurant. Bekannte Weihnachtslieder und einige verborgene Schätze werden auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch dargeboten. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 13 Euro (Karten gibt es nur im Henrichs-Restaurant).

Hier gibt es Karten

Eintrittskarten gibt es am Veranstaltungsort und können telefonisch reserviert werden bei der Stadtbibliothek (204-3555) oder im Henrichs-Restaurant (68 59 63). Im Internet unter www.hattingen.de/kulturvorort finden Interessierte ebenfalls sämtliche Termin-Infos.

