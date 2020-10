Hattingen. Christian Eckardt setzt in seinem Geschäft „Kingly fashion & style“ in Hattingen auf vegane Mode. Welche Marken er führt und was ihm wichtig ist.

Mode, die nicht nur kleidsam und bequem ist, sondern mit gutem Gefühl getragen werden kann: Die gibt es im Geschäft von Christian Eckardt „Kingly fashion & style“ in Hattingen. Denn er setzt auf vegane Kleidung.

Das heißt: Baumwolle statt Wolle, Daunen, Leder, Fell sind tabu – und Blut in Farben ist es auch. Die Firma Ragwear hat er im Angebot, ebenso „Alife and Kickin“.

Auf vegane Kleidung setzt Christian Eckardt in seinem Geschäft „Kingly“ in Hattingen

„Ragwear bietet vegane Streetwear, ist Peta-zertifiziert, frei von Kinderarbeit. Und Alife and Kickin wird im Januar den Peta-Stempel bekommen“, erklärt Christian Eckardt (52). Mit Kunden kommt er über diese Themen meistens ins Gespräch. Denn er informiert, was die Ware ausmacht, die übrigens nicht in Plastik verpackt zu ihm kommt, sondern in einem „organic bag“ aus Mais.

Bequem, modisch, vegan: Das Konzept von Ragwear gefällt Christian Eckardt. Darum bietet er diese Firma in seinem Geschäft „Kingly fashion & style“ in Hattingen an. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Manche Kunden kommen rein, weil ihnen ein Teil gefällt. Ich erzähle dann, wie die Mode produziert wird, und dass der Ragwear-Cherf zum Beispiel auch WMF-Projekte sponsert. Dann gehen sie raus und sagen, dass sie jetzt nicht nur ein tolles Kleidungsstück hätten , sondern es nun auch noch mit einem guten Gefühl tragen würden.“ Mit einem Herz kennzeichnet Ragwear die Damenmode.

Mode für Damen und Herren mitten im St.-Georgs-Viertel

Von XS bis XXL für Damen und von S bis XXL für Herren führt Eckardt Modisches auf einer Fläche von 80 Quadratmetern im Laden an der Sankt-Georg-Straße 6-8. Hoodies, Blusen, Shirts, Regenjacken. Jacken, die aussehen wie Daunenjacken, sind mit Baumwolle gefüllt. Sportliche, gerade geschnittene Kleider für Damen hängen an zwei Ständern. „Vor Weihnachten kommt auch Schickeres.“ Eckardt betont, dass er nicht nur vier Mal im Jahr eine neue Kollektion bekommt, sondern laufend neue Ware.

Die Altstadt von Hattingen gefällt Christian Eckardt. Für sein Geschäft „Kingly fashion & style“, in dem es vegane Kleidung gibt, ist der Standort gut. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Farbenfroh präsentieren sich die Kleidungsstücke, mit unterschiedlichen Krägen und auch mal mit schrägem Reißverschluss. Von der Strick- über die Regen- bis hin zur fürs Skifahren geeigneten Jacke reicht das Jacken-Angebot bei Kingly, dazu passen Mützen, Schals. Viel kann Eckardt in den sechs Schaufenstern zeigen. Zwei Umkleidekabinen gibt es und einen großen Spiegel mit Silberrahmen.

Seit zehn Jahren führt Christian Eckardt ein Geschäft in Hattingen

Kontakt und Öffnungszeiten Kingly fashion & style, Sankt-Georg-Straße 6-8, ist wie folgt geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Kontakt via Telefon unter 02324 6863699 oder eine E-Mail an shop@kingly-fashion.de schreiben. Auf Facebook „Kingly Fashion & Style - Hattingen“.

Seit zehn Jahren hat Eckardt, der mit Thorsten Hermichen in den Laden investiert hat, schon ein Geschäft im St.-Georgs-Viertel. Erst hatte er die Firma Camp David im Angebot. „Aber das lief irgendwann nicht mehr gut.“ Naketano führte er dann – bis das Label die Produktion einstellte. Dann kam er auf Ragwear. Und ist begeistert. „Ich habe früher selbst Sport gemacht, Fußball gespielt, trage Hoodies gern und bei der Firma stimmt alles.“

Christian Eckardt verkauft in seinem Geschäft „Kingly fashion & style“ in Hattingen vegane Kleidung. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Eckardt, der früher bei Opel gearbeitet hat, schnell seine Liebe fürs Verkaufen entdeckte und darum seine Abfindung in das Geschäft gesteckt hat, bedauert, dass er sein Zehnjähriges im St.-Georgs-Viertel nicht feiern kann. „Einige Inhaber hier feiern in diesem Jahr Jubiläen. Wir wollten zusammen etwas machen, aber das geht wegen Corona leider nicht.“

Online-Handel kommt für den Geschäftsinhaber nicht in Frage

Den Standort Hattingen findet er gut. „Die Altstadt ist schön, hat Atmosphäre, es kommen viele Touristen.“ Zahlreiche Stammkunden zählt er inzwischen. Die kommen nicht nur aus Hattingen. „Ich habe ein großes Einzugsgebiet, nicht nur die umliegenden Städte, manche kommen aus Leverkusen, Duisburg, Münster, weil sie mich über Facebook gefunden haben“, berichtet das Mitglied in der der Händlerinitiative „Wir im St.-Georgs-Viertel“.

Online-Bestelllungen sind bei ihm nicht möglich. „Das möchte ich nicht. Ich möchte die Menschen ja auch in die Stadt bekommen.“ Ihm sind außerdem Beratung und Information wichtig, der Kontakt mit den Kunden. Die sind übrigens zwischen zwölf und 80 Jahren.

Auch Seifen und Handcremes sind vegan

Neben der Mode verkauft Eckardt Seifen und Handcremes von „The Gift Label“ aus Amsterdam – auch die Produkte sind vegan, die Flaschen recycelt. Fürs gute Gefühl.