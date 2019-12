Die „Löschdrachen“ sind sechs bis zehn Jahre alt. Es gibt in Hattingen schon zehn bis 15 interessierte Teilnehmer und acht Zusagen von Betreuern.

Hattingen: Kinderfeuerwehr geht im Jahr 2020 an den Start

Die „Löschdrachen“ kommen. Die Kinderfeuerwehr Hattingen wird im Laufe des Jahres 2020 ihren Dienst aufnehmen.

„Der Einrichtung einer Kinderfeuerwehr steht nichts mehr im Wege. Alle Vorbereitungen sind getroffen“, sagt Feuerwehrchef Tomas Stanke auf Anfrage der WAZ. Auch die finanzielle Grundlage steht. Auf Antrag der CDU hat der Rat der Stadt im Rahmen der Etatdebatte einstimmig beschlossen, im kommenden Jahr 5000 Euro für Sachkosten und weitere 2500 Euro für Personal und Fortbildungsmaßnahmen auszugeben.

Die CDU hat im Sommer richtig Druck gemacht

Die CDU ist es auch gewesen, die im Sommer dieses Jahres Druck gemacht hatte, eine Kinderfeuerwehr einzurichten. „Wir brauchen Nachwuchs und sollten daher Kinder möglichst früh an die Feuerwehr heranführen“, sagt Parteichef Gerhard Nörenberg.

Einen Weihnachtswunsch kann Feuerwehrchef Tomas Stanke erfüllen: Die Kinderfeuerwehr kommt. Foto: walter fischer / FFS

Auch der Feuerwehr ist daran gelegen, mit einer Kinderabteilung Interesse zu schaffen für die Jugendfeuerwehr, in der die Zehn- bis 17-Jährigen aktiv sind. „Die läuft bei uns wirklich prima“, stellt Tomas Stanke fest. „So gut übrigens, dass die Jugendwarte ausgelastet sind und – das ist das Problem – sich nicht auch noch um eine Kinderwehr kümmern können.“

„Acht feste Zusagen haben wir bisher“

Also haben sich Stanke und seine Kameraden nach Alternativen umgeschaut. Nach dem Vorstoß der CDU im Sommer habe man die Fühler nach möglichen Betreuern ausgestreckt. „Acht feste Zusagen haben wir bisher“, sagt Stanke. „Das ist ein Riesenerfolg.“

Und noch nicht alles. Nach einer Auftaktveranstaltung zur Kinderfeuerwehr, an der neben Vertretern aus Rat und Verwaltung viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Familien teilgenommen haben, gibt es schon jetzt zehn bis 15 Eltern, die das feste Interesse ihrer Kinder an einer Teilnahme bekundet haben.

Zunächst übt die Kinderfeuerwehr im Gerätehaus in Holthausen

Der Feuerwehrchef hat daher keine Zweifel daran, dass die Nachwuchswehr im Jahr 2020 eingerichtet wird. Im Januar wird es einen zweiten Termin geben, bei der die Strukturen der Arbeit festgelegt werden. „Dazu wollen wir im Gespräch mit den Familien und der Jugendverwaltung der Stadt, aber auch mit Schulen und Kindertagesstätten bleiben“, sagt Tomas Stanke.

Räume für die neue Kinderfeuerwehr bieten sich in der Feuerwache Nord an, dis bisher allerdings nur geplant ist und vor 2022 nicht gebaut wird. Bis dahin soll die neue Kinderfeuerwehr im Gerätehaus in Holthausen eine Heimat finden.

Auch für die Ausstattung der Retter von morgen soll rechtzeitig gesorgt werden. Für den Dienst an den Spritzen wird Kleidung benötigt, für die Fahrt zu den Einsatzorten müssen die Mannschaftswagen mit Kindersitzen ausgestattet werden. Sicherheit geht schließlich vor.