Der Spielplatz Luisenplatz in Welper wird zurzeit saniert.

Spielplätze Hattingen: Kinder in Welper sollen rutschen und matschen

Hattingen. Der Spielplatz am Luisenplatz in Hattingen-Welper wird völlig neu gestaltet. Dabei entsteht auch ein Multifunktionsbereich für alle Generationen.

Ein neuer Sandkasten, eine kleine Rutsche, eine tierische Kletterkombination mit Versteckmöglichkeiten und ein Matschtisch – diese Attraktionen erwarten Kinder, die sich bald am neu gestalteten Spielplatz am Luisenplatz in Welper austoben können.

Seit Anfang Dezember wird fleißig gebuddelt und gebaut. „Der Spielplatz ist vor allem für Kleinkinder im Kindergartenalter konzipiert, die in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz wohnen und sich an der frischen Luft mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft zum Spielen zu treffen“, betont Lisa Vavra vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt.

„Die Kinder und Eltern mussten seit einiger Zeit auf den Baustart warten, umso mehr freut es mich, dass die gröbsten Arbeiten in kurzer Zeit umgesetzt werden konnten.“

Lebensqualität und Familienfreundlichkeit

Im Rahmen des Stadtumbaus wurden schon einige Spiel- und Freiflächen in Welper umfassend erneuert. Nach dem Park Diepenbeck, den Spielplätzen Müsendrei und Auf dem Haidchen sowie dem Bolzplatz am Gemeindewald wird die Spielfläche am Luisenplatz voraussichtlich bis Weihnachten fertiggestellt werden.

„Welper ist besonders für Familien mit Kindern ein attraktiver Wohnort. Umso wichtiger ist es, auch die Freizeitmöglichkeiten für die jüngsten Bürger unter uns auszubauen. Lebensqualität und Familienfreundlichkeit sind wichtige Faktoren für eine Stadt“, so Alexander Kutsch vom Stadtumbaubüro in Welper.

Die Umgestaltung kostet 34.000 Euro

Die Finanzierung des Spielplatzes erfolgte im Rahmen des Stadtumbaus mit Fördermitteln des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf 34.000 Euro. 80 Prozent wurden durch Fördermittel finanziert, 20 Prozent der Kosten hat die Stadt Hattingen übernommen.

Neben der Spielfläche entsteht ein Multifunktionsbereich, der von den Bürgerinnen und Bürger in der Nachbarschaft flexibel genutzt werden kann. „Auf eine feierliche Eröffnung des Spielplatzes müssen wir leider verzichten. Ich hoffe, dass im Frühjahr und Sommer eine gemeinschaftliche Nutzung der Fläche möglich ist und alle Freude an dem neuen Spielplatz haben werden“, betont Alexander Kutsch.

Sitzgelegenheiten kommen im Frühjahr

Die Planung und Bauüberwachung des Projekts hat das Landschaftsarchitekturbüro Ebbinghaus übernommen. Die Bauarbeiten werden von der Firma Karger Garten- und Landschaftsbau ausgeführt. Restarbeiten, wie die Raseneinsaat und die Installierung von Sitzgelegenheiten sollen im Frühjahr erfolgen.

Im Oktober hatte die Stadt ihre Spielplatzplanung für jeden der zehn Spielbezirke bis zum Jahr 2025 vorgestellt. Darin wird detailliert aufgelistet, was auf jedem einzelnen Spielplatz passieren soll.