Hattingen: Katholische Gottesdienste weiterhin nur online

Hattingen. Wegen der Verlängerung des Lockdowns um drei Wochen wird es in der katholischen Stadtpfarrei Hattingen weiterhin nur Online-Gottesdienste geben.

Der Corona-Krisenstab der katholischen Stadtpfarrei St. Peter und Paul hat entschieden, dass es in Hattingen weiterhin nur Online-Gottesdienste gibt. Diese Regelung gilt zunächst für die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar.

„Wir werden beim bisherigen Prozedere bleiben und in der Pandemie mit den Eucharistiefeiern und anderen Angeboten digital zu den Menschen kommen“, so der leitende Pfarrer Andreas Lamm in einer Pressemitteilung. Es werde weitere Livestream-Messen geben, Online-Tischmessen, Impuls-Videos, Zoom-Zusammenkünfte und vieles mehr, so die Stadtpfarrei.

An jedem Sonntag ist eine Eucharistiefeier aus Hattingen online

An jedem Sonntag ab 10 Uhr wird eine Eucharistiefeier online zu finden sein. Der jeweils aktuelle Link, der zu diesen Gottesdiensten und Impulsen führt, wird rechtzeitig auf der Homepage der Pfarrei unter www.hattingen-katholisch.de veröffentlicht. Dort sind auch bisherige Onlinegottesdienste in einem Archiv zu finden.

