Hattingen: Jugendparlament plant Demo gegen Spaziergänger

Flugblatt *** Schluss mit dem rechten Wanderzirkus *** bei der Gegendemo der Gruppe *** Hattingen gegen rechts *** am Montag, dem 16. Oktober 2023 gegen die querdenkenden *** Spaziergänger *** am Versammlungspunkt zu Beginn der Fußgängerzone / Roonstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services