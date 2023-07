Hattingen: Jedes fünfte Unternehmen schreibt Verluste

Hattingen. Die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen ziehen auch für Hattingen eine düstere Zwischenbilanz. 20 Prozent der Betriebe schreiben rote Zahlen.

Jedes fünfte Unternehmen im Mittleren Ruhrgebiet schreibt aktuell Verluste. Das ist das bittere Ergebnis der Konjunkturumfrage der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen zum Halbjahresende 2023.

„Von unseren rund 420 Mitgliedsunternehmen haben sich knapp 20 Prozent an der Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse sind zum Teil dramatisch, spiegeln aber wider, was wir als Arbeitgeber seit Wochen und Monaten predigen: Die explodierenden Kosten an allen Ecken und Enden steigen den Unternehmen über die Köpfe“, sagt Dirk W. Erlhöfer, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen. Und fordert: „Wir brauchen nicht nur endlich den fairen Industriestrompreis, sondern zusätzlich eine Art Belastungsmoratorium, damit die Unternehmen wieder wirtschaftlich produzieren können.“

Nur 46 Prozent der Unternehmen melden eine gute beziehungsweise befriedigende Geschäftslage, die Aufträge aus dem Inland sind im Vorjahresvergleich eingebrochen, die Positivmeldungen (besser beziehungsweise gleichbleibend gut) liegen bei nur noch 24 Prozent.

Gleiches gilt für die Umsätze: Dort sind die Positivmeldungen von 69,9 auf nur noch 28 Prozent gefallen. Immerhin sind die Investitionszahlen im Inland stabil. 52,2 Prozent (Vorjahr 55,6) planen höhere beziehungsweise gleichbleibend hohe Investitionen in den Standort.

Leicht abgesackt sind die Zahlen zur Beschäftigung: 26 Prozent planen Personalabbau, nur 17,4 Prozent können Personal aufbauen. Stabil ist das Ausbildungsangebot der Unternehmen, eine erfreuliche Tatsache.

Auch bei den Prognosen für das zweite Halbjahr zeigt sich ein trübes Bild. Nur 36 Prozent der befragten Unternehmen erwarten bessere beziehungsweise gleichbleibend gute Geschäfte. Vor Jahresfrist waren dies noch knapp 48 Prozent.

