Hattingen: Jazz-Line des Klavierfestivals bei Extraschicht

Das Klavierfestival Ruhr gastiert erneut nur im Rahmen der Extraschicht in Hattingen. Am 27. Juni gibt es Konzerte im Rahmen der Jazz-Line – dies nun dafür schon zum siebten Mal.

Das Henning Neidhardt Trio – Henning Neidhardt am Klavier, Duy Luong (Kontrabass) und Karl F. Degenhardt (Schlagzeug) – sowie das Julius Schepansky Trio – Julius Schepansky am Klavier, unterstützt von Malte Winter (Kontrabass) und Jan Helten (Schlagzeug) – spielen an diesem Samstagabend ab 19 Uhr in der Gebläsehalle auf.

Nachwuchs der vibrierenden Jazz-Szene des Ruhrgebiets

„Bereits zum siebten Mal bespielt das Klavier-Festival Ruhr bei der Extraschicht das LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen“, erklären die Veranstalter. „Und auch in diesem Jahr wieder präsentieren wir hier den künstlerischen Nachwuchs der vibrierenden Jazz-Szene des Ruhrgebiets: junge vielversprechende Bands, die aus den Jazz-Klassen der Folkwang Universität der Künste hervorgegangenen sind.“

In vorangegangen Jahren gab es auch außerhalb der Extraschicht große Konzerte des Klavierfestivals in Hattingen. Grammy-Gewinner Michel Camilo war beispielsweise zweimal zu Gast, auch Helen Schneider spielte zwei Konzerte. Höhepunkt war sicher das Konzert von Till Brönner im Jahr 2006, als sich mehr als 1000 Besucher zum Abschlusskonzert des Festivals in die Halle drängten.