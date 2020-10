Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Ennepe-Ruhr-Kreis hat am Montag den Wert von 50 überschritten. Nach Angaben der Kreisverwaltung liegt er bei 55,53 – das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 54,6.

In Hattingen liegt die 7-Tages-Inzidenz am Montag indes bei lediglich 36,7. Dieser Wert ist aber nicht maßgebend für weitergehende Maßnahmen in Risikogebieten, weil für kreisangehörige Städte die Werte ihrer Landkreise entscheidend sind.

Diese Schutzmaßnahmen gibt die Landesregierung vor

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am vergangenen Freitag verstärkte Schutzmaßnahmen beschlossen, wenn die kritischen Werte von 35 bzw. 50 überschritten werden. Folgendes gilt ab Dienstag, 0 Uhr, in Hattingen und den anderen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises:

– Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu.

– Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 bis 6 Uhr unzulässig.

– An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen.

– In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.

Nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu, müssen weitergehende Maßnahmen geprüft werden.

Diese Maßnahmen gelten bereits seit dem Wochenende in Hattingen

Bereits seit dem Wochenende gelten folgende Maßnahmen, weil der EN-Kreis den Wert von 35 überschritten hatte:

– Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

– Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Wo genau das vor Ort ist, legen die Kommunen ausdrücklich fest.

Die Krisenstäbe des EN-Kreises und der Stadt Hattingen tagen am Vormittag. Die WAZ berichtet fortlaufend, ob es weitere Maßnahmen gibt.

