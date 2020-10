Hattingen: Infiziertenzahl steigt am Wochenende stark an

Hattingen. Die Zahl der an Corona Infizierten ist am Wochenende in Hattingen um 18 auf jetzt 76 Fälle gestiegen. Die Inzidenz stieg im Kreisgebiet auf 99,65.

Im Laufe des Wochenendes ist die Zahl der an Corona infizierten Hattingerinnen und Hattinger um 18 auf aktuell 76 Fälle gestiegen, das ist ein erschreckender Zuwachs um 55 Infizierte innerhalb von einer Woche. Im Ennepe-Ruhr-Kreis stieg die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner von 89,47 am Freitag auf nunmehr 99,65 (Stand: Sonntagmorgen 9 Uhr).

Im Kreisgebiet gibt es 1476 bestätigte Corona-Fälle, 422 sind an Covid 19 erkrankt. Im Vergleich zu Freitag ist das ein Zuwachs um 63 erkrankte Personen.

Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet. Nach Witten mit 90 und Herdecke mit 78 Erkrankten liegt Hattingen auf dem dritten Platz, zwei Todesfälle sind hier bislang im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 25 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut und beatmet.