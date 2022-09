Hattingen: Impfbus rollt am 24. September zum Rathausplatz

Solche Schlangen wie im November 2021 sind am Impfbus in Hattingen aktuell sicher nicht zu erwarten. Immerhin ist die rollende Impfstation nach vier Monaten Pause jetzt aber wieder unterwegs.

Hattingen. Nach vier Monaten Pause kommt der Impfbus am 24. September wieder nach Hattingen. Innerhalb einer Woche haben sich 155 Personen neu infiziert.

Nach vier Monaten Stillstand rollt der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises wieder. Mobile Impfungen sind für alle ab fünf Jahren in den neun EN-Städten freitags und samstags ohne Termin möglich.

Hattingen fährt die rollende Impfstation am Samstag, 24. September, wieder an. Von 9 bis 15 Uhr steht der Bus vor dem Rathaus. Das Impfzentrum in der Kölner Straße 205 in Ennepetal bleibt mittwochs von 13 bis 18 Uhr für Impfungen mit und ohne Termin geöffnet.

Neu mit dem Coronavirus infiziert haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Hattingen 155 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt aktuell bei 294,78, kreisweit bei 256,6. Die Zahl der Todesfälle im gesamten Ennepe-Ruhrkreis ist innerhalb einer Woche um drei auf 614 gestiegen. Verstorben sind ein 96-jähriger Mann aus Wetter sowie eine 83-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann aus Witten.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 42 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Davon werden drei intensivmedizinisch betreut, einer beatmet.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in NRW bei 4,06. Landesweit sind 3,26 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

