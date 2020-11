Hattingen. Das Gesundheitsamt des EN-Kreises muss sich mit steigenden Zahlen an Kitas und Schulen beschäftigen – auch an vier Einrichtungen in Hattingen.

33 neue Corona-Fälle in Hattingen! Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit von Donnerstag auf Freitag wieder nahe an die 200er-Marke heran und liegt nach der aktuellen Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes bei einem Wert von 196,55. Aktuell sind 157 Personen erkrankt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten EN-Kreis – die Zahl der Corona-Neuinfektionen an den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet – ist auf 160,13 angestiegen (Vortag 152,72). Die Zahl der Infektionen hat hier innerhalb von 24 Stunden um 137 zugenommen. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet waren am Freitagmittag 55 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung – fünf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, fünf beatmet, teilt der EN-Kreis mit.

Die Arbeit des Kreisgesundheitsamt konzentriert sich an den vergangenen Tagen mehr und mehr auf Kitas und Schulen. Donnerstagabend waren beispielsweise 14 Schulen im Kreisgebiet betroffen, an denen „Informationen über Sitzordnungen und das Lüften der Räume gesammelt, Kontaktpersonen klassifiziert und Abstriche geplant werden“ – unter anderem in Hattingen an der Gesamtschule in Welper sowie der Realschule Grünstraße.

Bei den betroffenen Kitas gibt es den aktuellen Fall der Kita Poststraße und die schon länger anhaltende Situation an der evangelischen Kita St. Georg.

An der Poststraße ist eine Person positiv getestet worden

An der Poststraße ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil die Test-Ergebnisse noch nicht vorlagen, war die Kita am Donnerstag und Freitag geschlossen. „Sollten die Ergebnisse bis Sonntag nicht vorliegen, bleibt die Kita weiter geschlossen“, erklärt die Stadtverwaltung. „Die Eltern werden gebeten, am Montagmorgen in der Einrichtung anzurufen, um zu klären, ob sie ihr Kind bringen können.“

Insgesamt sind bei weit mehr als 20 Kindertageseinrichtungen die Türen für einzelne Gruppen oder die gesamte Einrichtung geschlossen, darunter auch die evangelische Kita Herzkamp und die Kita Schee (beide Sprockhövel).

