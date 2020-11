Hattingen: Im Stadtrat ist Rot-Grün ist zurzeit kein Thema

Hattingen. Die Grünen in Hattingen lehnen das Angebot der SPD für eine strategische Zusammenarbeit im Rat der Stadt ab. Was sie sich davon versprechen.

Der Ruf der SPD nach einer strategischen Zusammenarbeit mit den Grünen im neuen Rat der Stadt bleibt ungehört. „Eine rot-grüne Koalition ist für uns zurzeit kein Thema“, sagt Oliver Degner auf Anfragte der WAZ.

Der neue Vorsitzende der Ratsfraktion der Grünen vertritt damit die Linie seines Vorgängers Frank Staacken. Der sieht für die von sechs auf elf Stadtverordnete gewachsene Fraktion bessere Chancen in wechselnden Mehrheiten. „Wir müssen uns alle Möglichkeiten offenhalten“, meinen beide.

Anne Hofmeister startet bei den Grünen durch

Die Grünen haben neben ihrem Fraktionschef auch dessen Stellvertreterin ausgewechselt. Den Job übernimmt nun Anne Hofmeister, die bei der Kommunalwahl am 13. September erstmals kandidiert hatte und gleich auf Listenplatz eins gesetzt worden war.

Rainer Sommer soll Margret Melsa folgen Neuer Erster Stellvertretender Bürgermeister soll Rainer Sommer werden. Die SPD hat den Vorsitzenden des Ortsvereins Blankenstein für die Nachfolge von Margret Melsa nominiert, die aus dem Rat ausgeschieden ist. Da die größte Ratsfraktion das Vorschlagsrecht für dieses Amt hat, gilt die Wahl am 19. November als Formsache. Ob Ulrike Brauksiepe Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin bleibt, hat die CDU-Ratsfraktion noch nicht entscheiden. Fest steht damit bisher nur, dass nach langer Zeit wieder ein Mann den Bürgermeister bei offiziellen Anlässen vertritt. Vor Margret Melsa und Ulrike Brauksiepe waren Heidi Pamp, Barbara Niemann und Leni Meinecke im Amt.

Neben den Grünen haben sich inzwischen auch alle anderen Ratsfraktionen konstituiert. Die von 19 auf 16 Stadtverordnete geschrumpfte SPD-Fraktion führt weiterhin Achim Paas an. Der Winz-Baaker spricht von einer „tollen ersten Sitzung in merkwürdigen Zeiten“.

Reinhard Korfmann folgt auf Theo Haske

Seine Stellvertreter sind die wiedergewählte Melanie Witte-Lonsing und der neu hinzugekommene Thomas Dorndorf-Blömer, Ortsbürgermeister für Welper und Blankenstein. Beisitzer sind Parteichef Manfred Lehmann und der Ratsneuling Michael Kreutz.

Auch bei der CDU-Ratsfaktion ist der alte Chef der neue: Gerhard Nörenberg. Der Südstädter hat bei seinen Christdemokraten ebenfalls „viel Aufbruchstimmung“ entdeckt. Erster Fraktionsvize der nach wie vor 15 CDU-Parlamentarier im Rat der Stadt ist für den ausgeschiedenen Theo Haske nun Reinhard Korfmann, zweite Stellvertreterin Ulrike Brauksiepe.

Robin Thiele rückt bei der FDP auf

Gilbert Gratzel bleibt Fraktionsvorsitzender der FDP. Stellvertreter in der nun dreiköpfigen Ratsfraktion ist jetzt Parteichchef Robin Thiele.

Die Partei „Die Partei“ ist bei der Kommunalwahl aus dem Stand mit drei Politikern in den Rat gekommen. Fraktionschef ist Spitzenkandidat Martin Wagner, seine Stellvertreterin Lisa Römer.

Konstituierende Sitzung in der Gebläsehalle

Der neue Stadtrat tritt am Donnerstag, 19. November, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Wegen der Corona-Pandemie treffen sich die Parlamentarier wieder in der Gebläsehalle. Die beiden großen Fraktionen wollen, dass das auch so bleibt. SPD und CDU lehnen es weiterhin ab, die Kompetenzen des Stadtrates auf den Haupt- und Finanzausschuss zu übertragen. Bürgermeister Dirk Glaser hatte sich zu Beginn der Kontaktbeschränkungen dafür stark gemacht.

Im alten Rat war das juristisch ein Problem, weil nach der Spaltung der Linkspartei und der Gründung der Faktion Linke-Piraten im Hauptausschuss nur noch die Linken mitstimmen durften. Das ist zwar jetzt vom Tisch, weil alle Fraktionen stimmberechtigt sind. Die SPD beharrt aber darauf, dass bei wichtigen Entscheidungen alle Stadtverordneten dabei sein sollten. Das sieht jetzt auch die CDU so.