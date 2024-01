Hattingen im gleißenden Sonnenschein – die Aussichten

Lisa und Thomas sind am Mittwoch (10.1.) mit Hund Nugget in Hattingens Hügelland unterwegs gewesen.

Hattingen Erst so viel Regen, jetzt so viel Sonne: Hattingen wurde diese Woche mit Sonnenschein verwöhnt. So sind die Aussichten für die nächsten Tage:

Hattingen im gleißenden Sonnenschein – ja, das ist wunderschön und in letzter leider viel zu selten das Bild. Doch das Hochdruckgebiet hat in dieser Woche für einen herrlich blauen Himmel bei eisigen Temperaturen gesorgt. Im Hügelland waren es in den frühen Morgenstunden zweistellige Minuswerte.

Spaziergang durch Oberstüter oberhalb des Bergerhofs. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Unser Foto zeigt Lisa und Thomas, die gemeinsam mit Hund Nugget einen Spaziergang oberhalb des Bergerhofs durch Oberstüter gemacht haben.

In den kommenden Tagen sollen nach Einschätzung der Meteorologen nun wieder mehr Wolken aufziehen – und es in der Folge nicht mehr ganz so kalt sein. Zunächst bleibt es dabei trocken, doch zum Wochenende schleicht sich immer mal wieder Regen, Schneeregen, Schneegeriesel oder auch mal ein richtiger Schneeschauer ein.

Dadurch wird es zeitweise glatt auf den Straßen. Deshalb Bitte und Warnung an alle Verkehrsteilnehmer: Passen Sie auf sich auf!

