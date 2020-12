Hattingen: Ihr Geschäft ist ein Marktplatz für schöne Dinge

Elke Schumann-Ingeli verkauft in ihrem Geschäft „Marktplatz 19“ in Hattingen-Blankenstein Kunst, Kreatives, Geschenke, Saisonales.

Hattingen. Kunst, Kreatives, Geschenke, Saisonales: Vieles, was schön ist, verkauft Elke Schumann-Ingeli in ihrem Geschäft „Marktplatz 19“ in Hattingen.

Das Geschäft von Elke Schumann-Ingeli in Hattingen-Blankenstein heißt so wie seine Adresse: „Marktplatz 19“ – und damit steht der zwar sprechende, aber eher nüchterne Name in Kontrast zur heimeligen Wohlfühl-Atmosphäre des Ladens, der Dekorations-Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.

Und dann doch ein wenig wie ein eigener kleiner Marktplatz ist mit dem vielfältigen Angebot, das von Karten über bunte Rex-London-Kinderschürzen mit Raketen oder Elefanten und Kindertaschen reicht bis hin zu Kleinmöbeln wie einem Beistelltisch oder dem Metallstuhl, den Elke Schumann-Ingeli (66) selbst im Garten mit goldener Farbe besprüht hat. Stöbern ist hier erwünscht. Viele Kunden nutzen das.

Schöne Dinge bietet Elke Schumann-Ingeli im Geschäft „Marktplatz 19“ in Hattingen

Denn neben dem Tisch, der als Theke, Ausstellungsfläche und auch Gestaltungsfläche dient, weil die Inhaberin hier beispielsweise kunstvoll Umschläge für Karten aus Zeitschriften herstellt, steht eine gemütliche Couch. „Oft setzen sich Kunden zwischendurch ein wenig hin und stöbern dann in einer anderen Ecke weiter“, verrät Elke Schumann-Ingeli, die das Geschäft erst „Gesucht - Gefunden“ hatte nennen wollen. „Freunde haben mir davon abgeraten.“

Obgleich der Laden mit der schönen Tür aus weiß gestrichenem Holz und Glas und dem riesigen Schaufenster nur knappe 70 Quadratmeter groß ist, gibt es kleine Nischen und Ecken. Aus den leicht aufgezogenen Schubladen einer Kommode hängen Schals und Mützen, vor dem Stuhl steht ein Korb für Feuerholz, auf einem Tisch finden sich verschiedene Seifen. Engelsflügel für Wein- oder Champagnerflaschen, Christbaumkugeln, riesige Holzeicheln, Servietten mit Pfauenfeder-Motiv, Kerzenständer, Kissen, Vogelhaus, der Kalender des Deutschen Aphorismus-Archivs tummeln sich im Laden. Kerzen liegen in einem schmucken Schrank. Von einer Fußmatte blicken Esel auf.

Kontakt und Öffnungszeiten des Lockdowns Das Geschäft „Marktplatz 19“ am Marktplatz 19 in Blankenstein ist außerhalb des Lockdowns an drei Tagen geöffnet: Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr. Aber Elke Schumann-Ingeli öffnet auch nach Vereinbarung. Anruf genügt: 0176/ 96 48 45 68. „Das nehmen auch viele Kunden wahr, gerade in der Corona-Zeit. Als der Lockdown war, hat ein Mann angerufen, weil er ein Geschenk für seine Frau gesehen hat, ich habe dann das Gewünschte durch die Tür gereicht“, sagt Elke Schumann-Ingeli.

Von der Karte bis zu Kleinmöbeln können Kunden Altes wie Neues entdecken

Elke Schumann-Ingeli verkauft in ihrem Geschäft „Marktplatz 19“ in Hattingen auch Schmuck, den eine Frau aus Blankenstein fertigt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Es gibt Lampen, Figuren, ausgefallene Blumentöpfe, Rostiges, Glänzendes, Silberbesteck und lustige Wackelweihnachtsmänner. An einem Kleiderständer hängt Second-Hand-Ware. „Da ist aber nur Hochwertiges von Freunden.“ Wer etwas Schönes für fünf Euro sucht, wird ebenso fündig wie ein Kunstliebhaber, der ein Bild für 590 Euro mitnimmt. Touristen und Stammkunden besuchen den Laden, in dem Romantisches neben Modernem Platz findet.

Eine Dose mit der Aufschrift „Koffie“ zeugt davon, dass die Inhaberin gerne auf Märkten in den Niederlanden stöbert. Mit dem Geschäft hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht – im Ruhestand. „Studiert habe ich Grafikdesign an der Werkkunstschule in Wuppertal. Dann war ich technische Assistentin in einem Fotolabor an der Ruhruni Bochum.“ Als später alles digitaler wurde, wechselte sie ins Sekretariat. „Zu Hause habe ich schon immer alles gerne dekoriert, war viel auf Antik- und Trödelmärkten.“

Kränze und Gemälde hat die Geschäftsinhaberin selbst gemacht

Doch nicht nur gebrauchtes Schönes gibt es in Blankenstein bei Elke Schumann-Ingeli, sondern auch Neuware. Wie Taschen. „Neulich hatte ich eine, die habe ich mal beim Großhändler mitgenommen, weil sie ausgefallen war. Sie war schnell weg – und ich hätte sie noch öfter verkaufen können.“

Geschenke für wenige Euro gibt es im Geschäft „Marktplatz 19“ von Elke Schumann-Ingeli ebenso wie Kunstwerke für 590 Euro. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Manchmal ersteht sie auch in anderen Geschäften etwas, was ihr gut gefällt und zu ihrem Angebot passt. Zu haben sind auch ihre eigenen abstrakten Bilder. Sogar die Kränze, die sie derzeit anbietet, sind selbst gemacht.

Eine gute Vernetzung ist Elke Schumann-Ingeli wichtig

Zudem ist die Inhaberin gut vernetzt. Einige der Hüttenschuhe sind beispielsweise mit der Wolle der Schafe des in Blankenstein lebenden Fotografen Walter Fischer gemacht. Der Schmuck, der an einem weiß gestrichenen Ast hängt: von einer Frau aus Blankenstein gefertigt. Die interessanten Engel-Karten: von einer Freundin gestaltet. Die Blankenstein-Karten: macht der Freund ihrer Tochter. Die Topflappen: kommen von einer Dame, die sie kennt.

Elke Schumann-Ingeli ist in Blankenstein, „damals im Krankenhaus bei den Nonnen“, geboren worden, lebte zwischendurch eine Weile „im alten Land gelebt, da gibt es auch tolle Geschäfte für Schönes“. Inzwischen wohnt sie im Hammertal.

Geschäft „Markplatz 19“ war vor der Corona-Krise ein gemütlicher Treffpunkt

Im April 2016 hat sie ihre Geschäftsidee mit „Marktplatz 19“ umgesetzt, nachdem sie von dem Ladenlokal erfahren hatte. Das war und ist für sie ideal – auch, „weil hier alle zusammenhalten, würden mir die anderen Geschäftsinhaber, meine Tochter und eine Freundin nicht helfen, käme ich nicht klar“.

Für jeden Geschmack möchte Elke Schumann-Ingeli etwas in ihrem Geschäft „Marktplatz 19“ in Hattingen-Blankenstein. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Das Geschäft war hier ein richtiger Treffpunkt. Jetzt ist Corona-Zeit, da geht das nicht, aber vorher habe ich um den Geschäftsschluss herum mit Kunden ein Glas Wein getrunken, im Sommer saßen wir draußen auf dem Bürgersteig“, schwärmt Elke Schumann-Ingeli. Halten kann sie sich mit dem Geschäft, sagt sie, weil sie „Glück hat, nicht davon leben zu müssen“. Und sich so einfach dem Schönen hingeben und ihre Leidenschaft mit anderen teilen kann.