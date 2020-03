Hattingen: Hüttenkino abgesagt, LWL prüft Veranstaltungen

Hattingen. Das Industriemuseum hat das Hüttenkino für heute abgesagt. Jede Veranstaltung wird neu bewertet. Ob Trödelmärkte stattfinden steht nicht fest.

Das Hüttenkino am heutigen Mittwoch im Industriemuseum Henrichshütte ist doch abgesagt. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, dass die Veranstaltung stattfinden soll. Der Landschaftsverband Westfalen Lippe hatte bereits am Montag angekündigt, alle Veranstaltungen in seinem Museum absagen zu wollen. Inzwischen hat er diese Aussage konkretisiert und eingeschränkt.

Absprache mit Gesundheitsamt über Trödelmärkte

Bei museumseigenen Veranstaltungen werde trennscharf auf jede einzelne geschaut und entschieden. Grundsätzlich seien Termine, bei denen mehr als 100 Personen zu erwarten sind, abgesagt, erklärt Museumsleiter Robert Laube. Auch auf das Hüttenkino verzichtet das Hattinger Industriemuseum.

Der Museumsbetrieb soll allerdings weiterlaufen.

Bei kommerziellen Veranstaltungen anderer Anbieter, wie dem Trödelmarkt „Mädelskram“, der an diesem Wochenende stattfinden soll oder der Playmobil-Börse, will das Industriemuseum Rücksprache mit dem Gesundheitsamt halten. Eine endgültige Entscheidung gibt es dazu bisher nicht.