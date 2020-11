Hattingen: Hotels leiden zurzeit unter dem Teil-Lockdown

Die Corona-Schutzmaßnahmen treffen die Hotelbetreiber in Hattingen hart. Weil sie im Teil-Lockdowns Touristen nicht beherbergen dürfen, stehen die Häuser so gut wie leer.

Auch Geschäftsreisende fehlen

Christian Hoyer muss während des Lockdowns auf viele seiner Gäste verzichten. Sein Hotel Ruhr Inn, steht so gut wie leer. (Archivbild) Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Im Moment sind wir unter zehn Prozent Belegung“, macht Christian Hoyer deutlich. Er ist einer der beiden Geschäftsführer des Ruhr Inn. Im Jahr 2017 hatte das Hotel geöffnet – im November 2020 hat es nun das erste komplett leere Wochenende erlebt. „Das gab’s nicht mal im April“, sagt Hoyer.

Zwar sind nur Reisen „zu touristischen Zwecken“ aktuell verboten, doch auch Geschäftsreisende sind in diesem November wenige unterwegs. „Großfirmen schicken ihre Mitarbeiter nicht mehr auf Dienstreisen und es gibt auch keine Messen“, erläutert Hoyer. „Da ist schon spürbar was weggegangen.“

Das bestätigt auch Adam Madrzak, Geschäftsführer des Avantgarde Hotels. Im Vergleich zum November des Vorjahres fehlen ihm geschätzt 80 Prozent der Gäste. Wirtschaftlich lohne sich das eigentlich nicht, doch für die Stammfirmen, die ihre Mitarbeiter regelmäßig bei ihm unterbringen, bleibt sein Haus geöffnet – genau wie für die wenigen Gäste, die aus privaten Gründen nach Hattingen kommen. „Es sind ja nur touristische Übernachtungen verboten“, betont Madrzak. Das führe aber oft zu Missverständnissen. Denn neben Geschäftsleuten mieten sich bei ihm beispielsweise Menschen ein, die Krankenhaustermine in Hattingen haben oder hier auf eine Beerdigung müssen – auch das ist erlaubt.

Kurzarbeit federt Problematik ab

Adam Madrzak musste seine Mitarbeiter wegen des Lockdowns in Kurzarbeit schicken. Sein Avantgarde Hotel bleibt geöffnet, auch wenn es sich wirtschaftlich gerade nicht lohnt. (Archivbild) Foto: Kirsten Gnoth / FUNKE Foto Services

„Durch die Kurzarbeit werden wir schon gut abgefedert“, sagt Madrzak. Gut leben kann das Hotel dadurch nicht, aber überleben. Auch Stefanos Katsios vom Hotel „Zur Alten Krone“ musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. „Momentan ist es sehr ruhig“, beschreibt er die Lage seines Hauses. Auch ihm fehlen neben den Touristen vor allem die Geschäftsreisenden, „wenn man Glück hat, kommen mal ein paar Monteure.“ Was ihm im November insgesamt fehlt: „90 Prozent, mit Sicherheit“, schätzt er.

Neben dem Übernachtungsgeschäft macht bei ihm auch der Restaurantbetrieb viel aus – und der lief nach dem ersten Lockdown im Sommer gut. „Wir hatten viele Fahrrad-Gäste, die Deutschen haben Urlaub in Deutschland gemacht“, zählt er auf. So konnte er die Folgen des ersten Lockdowns abfangen.

Gastgewerbe beklagt Unfairness

Hotels bleiben im Zuge des Teil-Lockdowns geschlossen, Restaurants sogar komplett. Stefanos Katsios, der „Zur Alten Krone“ beklagt Unfairness. (Archivbild) Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Doch schon der Oktober sei, auch von den Medien, kaputtgeredet worden, sagt er. Corona und Gastronomie seien immer wieder in Verbindung gebracht worden, Gäste weggeblieben. Und dass der Teil-Lockdown nun nur einzelne Branchen trifft findet er, wie viele andere Gastronomen, nicht richtig: „Da fehlt mir irgendwo die Fairness und auch die Grundlage“, sagt Katsios. Denn während es bei ihm eine Hygienekonzept, Desinfektion, Luftreiniger und Spuckschutzwände gibt, blieben Branchen ohne diese Maßnahmen geöffnet, solange dort Masken getragen werden, beklagt er.

Ähnlich sieht das Christian Hoyer vom Ruhr Inn. Wenn er sehe, „wie Leute mit 300 Mann in der S-Bahn stehen“, oder Schulen „konzeptlos wieder öffnen“, frage er sich, „wieso dann die Branchen mit Konzept schließen müssen.“ Schließlich seien die Umstellungsmaßnahmen die in Hotel und Gastronomiebranche schon im Zuge des ersten Lockdowns umgesetzt wurden, auch finanziell aufwendig gewesen.

Hoffnungen ruhen auf dem Sommer

Der Blick in die Zukunft ist für Hattingens Hotelbetreiber alles andere als rosig. An ein Hotelsterben, mag bisher aber keiner von ihnen denken: „Wir haben hier viele inhabergeführte Hotels. Das heißt in letzter Konsequenz kann man immer noch alles alleine machen. Aber wenn es so weitergeht ist Personal irgendwann nicht mehr tragbar“, meint Stefanos Katsios. „Alle Hoffnung liegt jetzt natürlich auf dem Sommer, aber das ist eigentlich noch zu lange hin.“