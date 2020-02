Hattingen: Hochzeiten auf der Hütte werden nicht gestört

Hattingen. Das Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen streicht Hochzeitstermine, an denen es auf dem Gelände laut werden kann. Und davon gibt es einige.

Wenn es am schönsten Tag des Lebens während der Trauung klappert, kracht und knarzt, ist die Freude nicht mehr ganz so groß. „In der Vergangenheit gab es öfter Beschwerden darüber, dass es während der Hochzeits-Zeremonie störend laut zuging.

Um den Interessenkonflikt zukünftig zu vermeiden, haben wir jetzt Konsequenzen gezogen. Es sollen parallel zu großen Veranstaltungen sowie zu Auf- oder Abbauten keine Trauungen in der Übergabestation mehr stattfinden“, sagt Robert Laube, Leiter der Henrichshütte.

Medienkünstler Tom Berresheim benötigt auch die Übergabestation

Über den Sommer ist auf dem Hüttengelände wieder ordentlich was los. Der laute und lustige Auftakt findet schon vom 14. bis 17. Mai mit der Autoparty statt. „Dann geht es am 9. Juni mit einem musikalischen Kinderfest weiter“, zählt Gunda Otholt vom Veranstaltungsmanagement auf. Eine weitere Veranstaltung ist dann 16. bis 18. Juni geplant.

„Dann kommt der größte zeitliche Block, bei dem es eine Installation auf dem Gesamtgelände von Medienkünstler Tom Berresheim gibt. Da wird auch die Übergabestation mit einbezogen“, erklärt Laube.

Vom 30. Juli bis zum 3. August rücken wieder die Motorrad-Freunde an. „Wer ein Fan der Harleys ist und genau dann heiraten möchte, kann das natürlich tun. Man muss nur wissen, dass es sehr laut werden kann“, betont der Chef des Industriemuseums.

„Wir möchten, dass alle Seiten Spaß haben“

Die „Schönen Sterne“ blinken am 29. und 30 August nicht nur vom Himmel, sondern blitzen auch wieder an der Werkstraße. Aufgebaut wird aber schon am 27. und 28. August, am 31. August wird abgebaut. Also für diejenigen, die es bei der Trauung gerne ruhig haben, sind auch diese Tage auf der Hütte tabu. Fest steht auch ein weiterer Termin: vom 18. bis 21. September findet das Vau-Max-Event, die Tuning-Show statt. Wer da behauptet, die Veranstaltung könne auch leise ausgerichtet werden, der irrt gewaltig.

Laube: „Diese Großevents sind für uns immer mit sehr viel Arbeit verbunden, da sind wir mit allen Ressourcen am Ball. Die widersprüchlichen Interessen an den Daten bekommt man nicht unter einen Hut. Wir möchten aber, dass alle Seiten Spaß haben.“