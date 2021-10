Im Dortmunder Raum impfen Apotheker gegen die Grippe. Ärzte ärgert das – auch in Hattingen.

Grippeschutzimpfung Hattingen: Hausärztesprecher gegen Impfungen in Apotheken

Hattingen. Streit zwischen den Zünften: In einem Modellversuch in Westfalen impfen Apotheker gegen die Grippe. Das sagt ein Hausarzt aus Hattingen dazu.

„Impfen ist Alltagsgeschäft der Hausärzte.“ Das stellt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe fest und stellt sich damit gegen den Modellversuch der Krankenkasse AOK Nordwest in Dortmund und Umgebung, Grippeschutzimpfungen auch in Apotheken durchführen zu lassen. „Es ist eine extrem bemerkenswerte Maßnahme, dass Apotheker plötzlich Tätigkeiten ausüben, die ins Aufgabengebiet von Ärzten fallen“, kritisiert Ärztesprecher Dr. Willi Martmöller. Auch wenn Hattingen vom Modellversuch nicht betroffen ist.

Apothekerverband: Ziel ist die Impfquoten zu erhöhen

Drei Jahre lang wollen AOK und Apothekerverband in Westfalen-Lippe auch in Apotheken Impfungen durchführen, um damit die Impfquote zu erhöhen. Damit setzen Kasse und Verband die Möglichkeit um, die der Gesetzgeber 2020 per Gesetz geschaffen hat. Sebastian Sokolowski von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe erklärt: „ Es geht nicht darum, den Ärzten Patienten abzuluchsen. Ziel ist es, die Impfquoten zu erhöhen.“

Bessere Impfquote in Frankreich und der Schweiz Den Modellversuch in Westfalen-Lippe, durch den Apotheker die Grippeschutzimpfung verabreichen dürfen, startete die Krankenkasse AOK Nordwest am 24. September in Dortmund. Die Region umfasst rund 700 Apotheken in der Stadt und mehreren Kreisen. Es gehe nicht darum, den Hausärzten Konkurrenz zu machen, betont die AOK. In den Modellversuch einbezogen ist der EN-Kreis nicht. Der Apothekerverband Westfalen-Lippe verweist auf Erfahrungen in Frankreich und der Schweiz, wonach sich die Impfquote verbessert habe.

Diejenigen, die sich bisher bei ihrem Hausarzt hätten impfen lassen, würden das garantiert auch weiterhin tun, ist Sokolowski sicher. Aber es gebe viele Menschen, die eine Terminvereinbarung scheuten. Außerdem sei es für Berufstätige oft nicht möglich, sich „mal eben für eine halbe Stunde vom Arbeitsplatz zu verabschieden, um sich eine Grippeschutzimpfung beim Arzt geben zu lassen.“

Der Pressesprecher führt auch die alleinerziehende Mutter an, die es schlicht nicht schafft, sich für eine Impfung in eine Arztpraxis zu begeben. Durch Impfungen in einer Apotheke werde die Schwelle deutlich niedriger. Da könne man auf einem Spaziergang schnell mal reingehen und sich impfen lassen.

Hausarzt aus Hattingen positioniert sich gegen Apotheken-Impfungen

„Ärzte können nicht das, was Apotheker können und Apotheker haben nicht das Wissen und Können von Ärzten“, betont Martmöller. Es gehe nicht darum, dass im Gegenzug Ärzte auch Arzneimittel verkaufen wollten, wie es schon zu hören war: „Jeder soll das machen, was er gelernt hat. Ich frage mich, wo die Apotheker denn die Zeit für die Anamnesen (Vorgeschichte und Lebensumstände des Patienten, Anm.d.Red) hernehmen wollen.

Eine Impfung ist eine körperverletzende Maßnahme. Ich bin in großer Sorge, was die Apotheker denn machen, wenn nach einer Impfung jemand umkippt?“ fragt Martmöller. „Die Ärzte kennen ihre Patienten, wissen, ob jemand geimpft werden kann oder nicht.“Gerade die neue Grippeimpfung sei ein Hochdosisimpfstoff mit einem höheren Antikörperschutz für über 60-Jährige. Diese Impfung könne man nicht einfach jedem verabreichen, ohne die Vorgeschichten über Krankheiten des Patienten zu kennen.

Kassenärztliche Vereinigung befürchtet Gefährdung des Patientenwohls

Auch der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erneuerte seine Kritik an dem Impfen in Apotheken. „Impfungen sind mehr als die Injektion und nicht ohne Grund eine originäre ärztliche Aufgabe“, betont die KBV und warnte vor einer Gefährdung des Patientenwohls. Es seien eine Impfanamnese, Aufklärung, der Ausschluss von akuten Erkrankungen und auch die Beurteilung vonnöten, ob man von einer Impfung absehen müsse. All dies setze eine ärtzliche Aus- und Weiterbildung voraus, über die Apotheker nicht verfügten.

