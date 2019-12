Hattingen. In Hattingen auf dem Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr Hanf-Glühwein. Ob der berauscht? Das beantwortet Buden-Betreiber Peter Schneider.

Hattingen: Hanf-Glühwein ist neu auf dem Weihnachtsmarkt

Hanf-Glühwein gibt’s an Peter Schneiders Glühweinbude auf dem Hattinger Weihnachtsmarkt. Er läuft gut. „Ich habe ihn schon nachbestellt.“

„Cannabis (t) du bereit?“ fragt ein Schild an der Bretterwand der Weihnachtsmarktbude auf dem Obermarkt. Und macht so aufmerksam auf das neue Angebot für 3,50 Euro pro Becher.

High wird vom Hanf-Glühwein in Hattingen niemand – betrunken aber schon

Klar, warm kommt er in die Tasse, sieht ein wenig trüb aus – und riecht in der Tat süßlich nach Cannabis. „Aber da sind nur Hanf-Extrakte drin“, sagt Peter Schneider lachend. High wird von dem Hanf-Glühwein also niemand.

Betrunken aber schon, wenn der Trinkende zu viele Becher des Getränks genießt. Doch das liegt nicht am Hanf, sondern am Alkoholgehalt. Der Fruchtglühwein ist 8,5-prozentig. „Und wenn man sich den Hanf-Glühwein dann noch mit einem Schuss Calvados gönnt, ist noch mehr Alkohol drin“, so Schneider.

Im Hanf-Glühwein sind auch Aroniabeeren

So sieht er aus, der Hanf-Glühwein, der in Hattingen auf dem Weihnachtsmarkt ausgeschenkt wird. Foto: Liliane Zuuring / WAZ

Er hat schon ausprobiert, welcher Schuss in dem Hanf-Glühwein besonders gut schmeckt. „Cointreau ist auch nicht schlecht“, erklärt er.

Aroniabeeren sind übrigens ebenfalls in dem Hanf-Glühwein. Superfood gepaart mit Hanf-Extrakten also kommen in die Tasse, plus natürlicher Aromen. „Im Grunde sind Aroniabeeren ja Apfelbeeren – und sie sind in Mode“, weiß Schneider.

Budenbetreiber Peter Schneider sucht immer das Neue

Auf den Hanf-Glühwein kam Schneider, weil er, der seit 1985 fest zum Weihnachtsmarkt gehört, immer wieder nach Dingen sucht, die neu sind. „Natürlich bieten wir auch den Standardglühwein“, sagt Peter Schneider. Und natürlich auch mit Schuss. Dafür stehen reichlich Spirituosen bereit.

Längst etabliert sei auf dem Markt der Apfel-Zimt-Glühwein. „Im letzten Jahr lief der Glühwein ,Helene (Birne) mit Willi(ams)’ sehr gut“, sagt Schneider. Den habe er dann auch nachordern wollen. „Aber er ist nicht mehr im Programm. Das fand ich schade, weil sich der Helene-Flavour gut eingeführt hat. Er schmeckt vielen. Dann sprach mich der Lieferant an, er habe etwas Neues, das in Süddeutschland schon gut laufe.“ Und das war der Hanf-Glühwein. Schneider probierte und war begeistert. Und brachte das Getränk nach Hattingen.