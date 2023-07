Hattingen: Handwerkskammer kämpft gegen Schwarzarbeit

Hattingen. Die Handwerkskammer wirft den Kommunen vor, weniger zu kontrollieren: Die HWK für Hattingen startet deshalb ein Projekt gegen Schwarzarbeit.

„Schwarzarbeit verschärft den Fachkräftemangel, schadet den ehrlichen Betrieben, dem Staat und somit uns allen“, sagt Henrik Himpe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. Deshalb engagiert sich die HWK gegen Schwarzarbeit.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Um die Mitglieds- sowie fair arbeitenden Betriebe zu schützen, sei es ein wichtiges Anliegen der Handwerkskammer, ihren Beitrag für faire Arbeit und Chancengleichheit im Kammerbezirk zu leisten. Der Kampf gegen die Schwarzarbeit soll sogar ein Schwerpunktthema der nächsten Jahre werden. Hinweise hat die HWK schon länger an Ordnungsbehörden weitergegeben. „Wir haben jedoch im Laufe der Zeit beobachtet, dass die Kommunen ihre Kapazitäten in diesem Bereich in einem bedenklichen Maß abgebaut haben“, erklärt Himpe.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Das Handwerk sei überproportional von den Auswirkungen illegaler wirtschaftlicher Tätigkeiten, wie insbesondere unerlaubter Handwerksausübung, Schwarzarbeit und unlauterer Werbung, betroffen, sagt er. „In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs drängen wegen der hohen Nachfrage vermehrt Betriebe auf den Markt, die die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen; in Krisenzeiten wegen der schlechteren Aussichten am Arbeitsmarkt. In Zeiten hoher Inflation, wie wir sie gerade erleben, führt der Anreiz seine Leistungen durch Verzicht auf Steuern und Sozialabgaben günstiger anbieten zu können, ebenfalls verstärkt zu Schwarzarbeit.“

Lesen Sie auch:

Obwohl die Handwerkskammern keine eigene gesetzliche Handlungsgrundlage haben, will die für Hattingen zuständige HWK Dortmund als Bindeglied zwischen den Handwerksbetrieben und den Ordnungsbehörden fungieren. Dafür wurde das Projekt #FürFaireArbeit ins Leben gerufen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Dieses Projekt bündelt eine Vielzahl von Maßnahmen, um Schwarzarbeit im Handwerk effektiv und nachhaltig bekämpfen zu können. Von einer Informationsoffensive, dem Austausch mit Partnern im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung, über eine Resolution zur Bekämpfung der Schwarzarbeit bis zur Unterstützung der Ordnungsbehörden bei Betriebs- und Baustellenkontrollen und dem Aufbau von Netzwerken zur effektiven Bekämpfung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen