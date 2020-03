Dass der 30-jährige Angeklagte und der Geschädigte vor Richter Christian Amann saßen, hatten beide wohl eigentlich nicht beabsichtigt. Nach finanziellen Uneinigkeiten und telefonischen Streitigkeiten kam es bei einem Treffen der beiden zu einem Schlag ins Gesicht. Der Geschädigte K. zeigte seinen Bekannten an und die Angelegenheit landete vor Gericht – darauf hätten die beiden Hattinger aber am liebsten wohl verzichtet

„Warum sitzen wir heute eigentlich hier“, fragte Richter Amann. Und so recht wusste der Geschädigte diese Frage nicht zu beantworten. Der Richter bohrte nach: „Warum haben Sie Anzeige erstattet?“ Der Zeuge zögerte und sagte schließlich, dass er unter Schock gestanden habe. Er aber, wenn es möglich wäre, die Anzeige zurücknehmen würde, weil er gar nicht wolle, dass der Angeklagte, zu dem er bis zu dem Vorfall ein gutes Verhältnis gehabt habe, bestraft werde.

Der Vorfall ereignete sich am 22. Juni des vergangenen Jahres. Um finanzielle Uneinigkeiten, die auch schon im Vorfeld zu Streitereien am Telefon geführt hatten, zu klären, trafen sich der Geschädigter, der Angeklagte J. und ein weiterer Zeuge vor dem Haus des Geschädigten K. Dieser stieg in das Auto des Zeugen S. und setzte sich auf den Beifahrersitz, J. blieb vor der Beifahrertür stehen­.

Wieder entwickelte sich ein Streit, der Geschädigte versuchte das Auto zu verlassen und drückte so den Angeklagten mit der zuvor angelehnten Tür weg. Das ließ sich der Angeklagte nicht gefallen, er öffnete die Tür und schlug dem sitzenden K. ins Gesicht. Daraufhin flüchtete dieser aus dem Auto. Später wurde im Krankenhaus neben einer blutenden Lippe festgestellt, dass sich drei Zähne gelockert hatten.

„Denken Sie bitte beim nächsten Mal vorher nach, ob sie eine Anzeige erstatten wollen oder nicht. Dann hätte man sich das Ganze hier ersparen können“, sagte Richter Amann zum Geschädigten K.

Letztlich wurde das Verfahren eingestellt und der Angeklagte muss 500 Euro an die Hilfsorganisation „Weißer Ring“ zahlen.