Hattingen: Hallenbad bleibt 2024 vorerst geschlossen

Hattingen Grundreinigung! Das Hallenbad im Schulzentrum Holthausen bleibt Anfang 2024 erst einmal geschlossen. So ist die Planung der Stadt Hattingen.

Wasserratten müssen draußen bleiben: Das Jahr 2024 beginnt im Hallenbad Holthausen mit der alljährlichen Grundreinigung.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt das Bad in der Zeit vom 2. bis voraussichtlich Sonntag,14. Januar, für die Öffentlichkeit sowie für den Vereins- und Schulsport geschlossen. Neben der Reinigung finden ebenfalls kleinere Reparaturarbeiten im Bereich der Technik statt.

Gute Nachrichten indes für die letzte Badewoche in diesem Jahr: Am kommenden Donnerstag, 21. Dezember, hat das Bad verlängert von 6.30 bis 16 Uhr geöffnet und am Samstag, 23. Dezember können Badegäste von 6.30 bis 20 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Zwischen den Jahren sind Betriebsferien der Stadtverwaltung.

Die Reinigung werde auch in diesem Jahr vorgezogen, so die Stadt, denn sonst wird immer in den Sommermonaten geputzt, denn zu dieser Zeit hat auch das Freibad in Welper geöffnet. „Durch die vorgezogene Reinigung ist angedacht, das Hallenbad auch in den Sommerferien geöffnet zu lassen. Damit können die Vereine das Programm ‘NRW kann Schwimmen’ in größerem Umfang durchführen, eine wichtige Ergänzung zum Schulschwimmunterricht“, erklärt Sozialdezernent Matthias Tacke.

Außerdem müsse so für die Grundreinigung kein zusätzliches Personal aus dem Freibad abgestellt werden.

