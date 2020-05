Zu einem Einsatz an der Ruhr rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus.

Feuerwehr Hattingen: Großeinsatz gilt einem Mann in der Ruhr

Hattingen. Aufmerksame Bürger haben eine männliche Person in der Ruhr gesichtet. Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann bereits wieder an Land.

Die Meldung über eine Person in der Ruhr in Höhe des Wasserschlosses Kemnade sorgte am Freitagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei.

Aufmerksame Bürger haben eine männliche Person in der Ruhr gesichtet und sofort die Rettungskräfte informiert. Aufgrund der Meldung rückte die Hattinger Feuerwehr um 18.35 Uhr mit den hauptamtlichen Kräften sowie den Löschzügen Mitte, Nord und Niederwenigern zur Stadtgrenze nach Bochum aus. Die Feuerwehr Bochum wurde ebenfalls alarmiert. Ergänzend dazu rückten die DLRG Hattingen und Bochum zum Wasserschloss aus.

An der Einsatzstelle erhielten die Rettungskräfte die Information, dass sich die Person bereits wieder an Land befindet. Dort wurde der Mann vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG brauchten hier zum Glück nicht mehr tätig zu werden.