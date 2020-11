Im Wahlkampf fürs Bürgermeisteramt haben sie sich beharkt, jetzt Arbeiten sie wieder Seite an Seite in der Verwaltungsspitze als Bürgermeister und Kämmerer: Dirk Glaser und Frank Mielke haben die Grundlagen für ihre zukünftige Zusammenarbeit vorgestellt.

Vom Wahlkampf zurück in den Alltag finden

Wahlkampf 2020: Dirk Glaser (links) und Frank Mielke bei einer Veranstaltung in der Gebläsehalle. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Nein, die letzten Wochen des Wahlkampfs waren für beide nicht leicht. „Die Schlussphase hat mich auch getroffen, das gebe ich zu“, sagt Dirk Glaser . „Ich bin eben kein erfahrener Politiker.“

Frank Mielke sagt: „Ja, Wahlkampf ist ein eigenes Format, das hat nichts mit dem Alltag zu tun.“ Doch dieser Alltag hat beide seit einigen Wochen zurück – „und er ist herausfordernd genug“, so Mielke.

„Wir sind gemeinsam unterwegs“, betonen beide. „Wir waren sowieso immer im Gespräch, haben in dieser Zeit professionell zusammengearbeitet“, sagt der Bürgermeister. „In den vergangenen Wochen haben wir bereits wieder viele Dinge vertrauensvoll in die Wege geleitet.“ „Und erfolgreich in die Wege geleitet“, ergänzt der Kämmerer.

Personalentwicklung in der Stadtverwaltung auf der Agenda

Was ganz oben auf der Agenda steht, ist die Personalentwicklung in der Stadtverwaltung . Die Stadtspitze beschäftigt sich mit so genannten New-Work-Modellen wie sie beispielsweise in Venlo bereits umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine Art hybrides Arbeiten, die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wird vorangetrieben. Auch mit der für finanzschwache Kommunen zuständigen Gemeindeprüfungsanstalt wird darüber gesprochen.

Glaser setzt sich in Stichwahl gegen Mielke durch Bürgermeister Dirk Glaser ist bei der Stichwahl am 27. September von den Hattinger Wählerinnen und Wählern im Amt bestätigt worden. Der parteilose Glaser erhielt 58,29 Prozent der gültigen Stimmen , Frank Mielke (SPD) holte 41,71 Prozent. Im ersten Durchgang am 13. September gab es drei weitere Kandidaten – herbei gab es die folgenden Ergebnisse: Dirk Glaser 39,39 Prozent; Frank Mielke 30,24 %; Frank Staacken (B’ 90/Die Grünen) 19,26 %; Christian Siever (parteilos) 5,78 %; Thomas Bausch (parteilos) 5,33 %.

„Das Gute ist“, sagt Frank Mielke, „wir waren bereits vor Corona auf einem guten Weg zum Home­office, und zwar zum digitalen Homeoffice­.“ Dies würde durch die Pandemie nun forciert.

Auch der neue Verwaltungsstandort an der Nierenhofer Straße spielt dabei eine Rolle. Bürgermeister Dirk Glaser berichtet, dass noch in diesem Jahr die Verträge unterschrieben würden. In den folgenden Jahren wird dann der Stadt-Apparat von der Bahnhofstraße aufs alte O&K-Gelände umziehen.

Dreimal in der Woche tagt der Corona-Krisenstab

Was für beide klar ist: „Wir haben einen Sack voll Arbeit.“ Neben den „normalen Dingen“ gelte es auch die Corona-Pandemie zu schultern. Dreimal in der Woche tagt der städtische Krisenstab – selbstverständlich als Videokonferenz. Zurzeit sei die Entwicklung für Hattingen durchaus positiv zu bewerten, meint Glaser. „Aber die besseren Zahlen sind kein Grund für eine Entwarnung. Corona wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen.“

>>> Aktuelle Nachrichten zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Doch wenn es die Zeit irgendwann wieder erlaube, „möchte ich mit meinen Kollegen aus dem Verwaltungsvorstand einmal zwei Tage lang in Klausur gehen, um neue Ziele aufzustellen“, führt er aus.

„Wir haben auch schon einige Projekte im Köcher“, sagt Mielke. Die sollen angegangen werden. Wie? „Mit hundertprozentiger Loyalität“, sind sie sich einig.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel