Hattingen: Gewalt gegen die Ehefrau ist nicht zu beweisen

Hattingen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Morddrohung gegen seine Frau stand ein Hattinger jetzt vor dem Amtsgericht. So lief der Prozess.

Seine Ehefrau mit einer Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen haben soll ein Hattinger im Februar dieses Jahres. Zudem soll er eine Morddrohung gegen sie ausgesprochen und den den Sohn, der der Mutter zu Hilfe eilen wollte, mit einem Staubsaugerrohr zu Boden gestreckt haben. Dies alles legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Doch im Prozess vor dem Amtsgericht wird schnell klar: Dem Angeklagten diese Straftaten nachzuweisen, wird schwer.

Ehefrau und Tochter des Angeklagten verweigern die Aussage

Dass er sich selbst nicht zur Sache einlassen werde, lässt der 51-Jährige Richter Johannes Kimmeskamp über seinen Anwalt Tim Salewski ausrichten. Auch die Frau des Angeklagten will sich nicht äußern zu den Vorfällen , die sich laut Anklage am 16. und 17. Februar in der gemeinsamen Wohnung abgespielt haben sollen und wegen derer sie die Polizei verständigt und Anzeige gegen ihren Mann erstattet hatte.

„Wir leben seit 29 Jahren zusammen, er hat sich entschuldigt, ich will meine Anzeige zurückziehen“, sagt die 48-Jährige nur. Und macht wie anschließend auch die Tochter des Angeklagten, die ebenfalls als Zeugin geladen ist, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Sohn sagt: „Jede Familie hat mal Streit“

Er sei erst, als die Polizei den Vater der Wohnung verwiesen habe, von den Eltern angerufen worden. Dass es damals „eine kleine Auseinandersetzung zwischen den Eltern gegeben habe, sagt der junge Mann noch. „Aber das ist normal, jede Familie hat mal Streit .“

Von jenem allerdings, zitiert Richter Kimmeskamp aus den Ergebnissen eine ärztlichen Untersuchung der Ehefrau nach dem Vorfall, trug diese Prellungen im Kopfbereich, am Oberarm und an der Ohrmuschel davon. „Ich habe nicht gesehen, dass meine Mutter verletzt war“, beteuert dennoch der Sohn.

Am Ende der Beweisaufnahme kommt der Vertreter der Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, d ie Vorwürfe gegen den Angeklagten seien „nicht zu beweisen “, fordert - wie auch Verteidiger Tim Salewski – Freispruch. Und freigesprochen wird der Hattinger auch, denn: „Wir haben ihm die Tat nicht nachweisen können“, begründet Kimmeskamp sein Urteil.