Blaulicht Hattingen: Geschädigter (44) lockt Fahrraddieb in Falle

Hattingen. Ein Vater meldet den Diebstahl des Fahrrads seines Sohns – und kommt nur kurz später dem Täter aus Hattingen auf die Schliche. Was passiert ist.

Die Polizei berichtet jetzt von einem Fahrraddiebstahl und einem ungewöhnlichen Ende.

Nachdem ein Bochumer (44) am 5. November das Fahrrad seines Sohnes als gestohlen gemeldet hatte, fand er dieses kurz darauf auf einem Online-Portal zum Verkauf angeboten. Wie die Polizei berichtet, vereinbarte er ein Treffen mit dem Verkäufer an dessen Wohnanschrift und informierte vorab die Polizeidienststelle in Hattingen.

Polizeibeamte fuhren zur Adresse des 32-jährigen Verkäufers und konnten diesen dort antreffen. Neben dem Fahrrad wurde weiteres Diebesgut im Kellerraum des Hattingers aufgefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

