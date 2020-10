Hattingen: Geldstrafe für fahrlässige Trunkenheits-Radfahrt

Hattingen. Fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr wirft die Staatsanwaltschaft einem Radfahrer aus Hattingen vor. So lief der Prozess vorm Amtsgericht.

Fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr wirft die Staatsanwaltschaft dem Anklagten (44) vor. Mit seinem Fahrrad soll er an einem Novemberabend 2018 auf der Thingstraße „enthemmt und ohne auf den Verkehr zu achten“ unterwegs gewesen sein, bis ihn wenig später eine Polizeistreife stoppte.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Der Hattinger indes bestreitet im Prozess vor dem Amtsgericht diese Vorwürfe. „Ich war nicht betrunken“, beteuert er wiederholt gegenüber Richter Christian Amann. Seine Ex-Frau und sein damaliger Chef könnten dies auch bezeugen. Die den Hattinger vermeintlich entlastenden Zeugen allerdings waren zum Prozess nicht geladen. „Aber ohne Zeugen – wie soll ich mich da verteidigen?“

Er habe von der Ladung bis zum Prozess ausreichend Zeit gehabt, dem Gericht Ex-Frau und Ex-Chef als Zeugen zu benennen, entgegnet ihm Amann. Im Übrigen habe die ihm entnommene Blutprobe damals ja nicht nur einen Promillewert von 0,66 ergeben, es sei in seinem Blut auch Morphin nachgewiesen worden, der zulässige Grenzwert für Fahrtüchtigkeit sei dabei überschritten gewesen. Und dann sei er laut Anklage auch noch „sehr auffällig gefahren“, so Amann zum Angeklagten.

Unterwegs auf einem unbeleuchteten Rad

Eine der beiden Polizeibeamtinnen, die die Fahrt des Hattingers – „auf einem unbeleuchteten Rad“ – damals stoppten, schildert im Zeugenstand die Ereignisse jenes Novemberabends noch einmal detailliert.

An „wässrige Augen, kleine Pupillen und Alkoholgeruch" beim Angeklagten kann sie sich erinnern, sagt, dass dieser vor Ort auf sie „nervös und unruhig" gewirkt habe und sein Verhalten erst auf der Wache „nicht mehr so aufgeheizt" gewesen sei. Dort habe er im Übrigen eingeräumt, „Tilidin gegen seine Rückenschmerzen und möglicherweise Opiate" konsumiert zu haben.

Auch für Radfahrer gelten in Sachen Alkohol und Drogen Regeln

Die Vertreterin de Staatsanwaltschaft hält insbesondere aufgrund der Zeugenaussage der Polizeibeamtin den Sachverhalt am Ende für erwiesen, fordert für den bereits einschlägig vorbestraften Angeklagten eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je zehn Euro.

Richter Christian Amann verurteilt ihn indes zu nur 60 Tagessätzen zu je zehn Euro. Und mahnt den Hattinger: Auch wenn von Radfahrern ein geringeres Gefährdungspotenzial als von Pkw- und Lkw-Fahrern ausgehe, so gebe es auch für diese in Sachen Alkohol und Drogen Regeln.