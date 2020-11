Hattingen: Gastronomen wollen keine Heizstrahler

Hattingen. Die Stadt Hattingen will Gastronomen nach dem Lockdown unterstützen und Gas-Heizstrahler explizit erlauben. Doch Wirte und Gäste lehnen sie ab.

Die Stadt zeigt Herz für die Gastronomen und wird sie nach dem Lockdown bei der Nutzung ihrer Außenbereiche unterstützen, heißt es. So soll die Verwendung von gasbetriebenen Heizstrahlern erlaubt sein, wenn ausreichend auf den Brandschutz geachtet wird. Aber es zeigt sich, dass häufig Gastronomen und auch die Gäste von den umweltschädlichen Geräten nicht begeistert sind.

Umweltschädlich und Energieverschwendung

Er positioniert sich klar gegen gasbetriebene Heizstrahler: Semi Hassine vom Restaurant Fachwerk in Hattingen. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

„Solche Heizstrahler haben wir nicht und werden sie auch nicht aufstellen“, sagt Semi Hassine vom Restaurant Fachwerk kategorisch. „Die sind umweltschädlich, es ist reine Energieverschwendung, die Wirksamkeit verpufft.“ Eigentlich hatte er zwei Pagoden à 5 x 10 m bestellt, die zu einem großen Zelt zusammengebunden werden können. Die wollte er in seinem Hof aufstellen, damit die Gäste dort mit mehr Platz wegen des nötigen Corona-Abstands auch im Winter sitzen können. Da hätte er Halogen-Strahler angebracht, die mit Strom betrieben werden. „Aber dann kam der nächste Lockdown und ich hab erst einmal alles wieder abbestellt“, schildert er seine augenblickliche Situation.

„Die Gastronomiebetriebe sind von den Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr und Herbst dieses Jahres besonders stark betroffen“, schreibt die Stadt. Schon seit Beginn der Pandemie im Frühjahr unterstütze die Stadt Hattingen den Handel und die Gastronomie nach Möglichkeiten. So seien unter anderem die Sondernutzungsgebühren für das Jahr 2020 um 75 Prozent reduziert worden, das Parken in der Innenstadt wurde in der ersten Stunde kostenfrei und das digitale Schaufenster unter dem Motto „Hattingen hält zusammen“ weiterentwickelt.

Gastronomen wissen die Geste zu schätzen

Auch wenn im Moment nur Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf möglich seien, hoffe man gemeinsam, dass mit einer Änderung der Situation und einer entsprechenden gesetzlichen Regelung bald wieder ein Gastronomiebetrieb möglich sein könne, heißt es in einem Schreiben, das die Stadt an alle Gastronomiebetriebe verschickte. Für den Fall werde also das Aufstellen von gasbetriebenen Heizstrahlern erlaubt.

Die Geste der Stadt wissen die Gastronomen zu schätzen. Aber auch Sotiris Christanas, Inhaber des Mexx am Kirchplatz und am Obermarkt möchte auf solche Energiespender verzichten. „Wir haben schon bisher eine Terrasse von 50 qm beheizt, allerdings mit Strom. Denn draußen mit Gas zu heizen, ist alles andere als umweltfreundlich.“ Wenn möglich möchte er nach dem Lockdown auch die gegenüberliegende Terrasse mit Strom wärmen. „Denn auch die Gäste sehen die Gasstrahler kritisch“, sagt er. Nur, wenn es gar nicht anders machbar sei, werde er auf gasbetriebene Strahler zurückgreifen.