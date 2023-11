Hattingen: Fußgänger wird bei Schneeregen von Pkw erfasst

Hattingen. Ein Fußgänger wird in Hattingen im Schneeregen von einem Pkw erfasst. Was genau passiert ist und wozu die Polizei in der dunklen Jahreszeit rät.

In den Nachmittags- bzw. Abendstunden des Montags (27.11.) kam es im Kreisgebiet infolge des Schneeregens zu insgesamt drei Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger übersehen und letztlich durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw lverletzt wurden – einmal auch in Hattingen.

Dort ereignet sich gegen 18.05 Uhr in Hattingen ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Bredenscheider Straße / Friedrichstraße: Ein 67-jähriger Mann wollte an einer Grünlicht zeigenden Ampel die Straße überqueren. Dabei wurde er von dem herannahenden Mercedes einer 76-jährigen Frau aus Hattingen erfasst, die von der Schulstraße in die Bredenscheider Straße links abbiegen wollte.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Beim Sturz verletzte er sich leicht und wurde für weitere medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht.

>>> Lesen Sie auch:

Achtung: Die aktuelle Wetterlage mit Schnee und Regen kann es für Autofahrer besonders schwer machen, gerade bei früh einkehrender Dunkelheit Fußgänger rechtzeitig zu erkennen, warnt die Polizei. Mit reflektierender Kleidung können Fußgänger sowie Radfahrer die Gefahr übersehen zu werden jedoch deutlich mindern.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen