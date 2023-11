Hattingen: Fotos von den vielen Kranichen überm Ruhrtal

Kraniche über dem Ruhrtal in Hattingen und Witten.

Hattingen. Tausende Kraniche sind überm Ruhrtal in Hattingen und Witten unterwegs gewesen. Fotos und Infos zu den Rastvögeln auf ihrem Weg in den Süden.

Ab in den Süden: Tausende Kraniche waren in dieser Woche über dem Hattinger Ruhrtal unterwegs.

Bis fast zweieinhalb Meter lang können Kranichflügel sein. Foto: TGP / NH

Bislang sei das Kranichzuggeschehen in diesem Herbst bisher recht zurückhaltend gewesen, berichtet Vogelkundler Thomas Griesohn-Pflieger vom Verein Naturschutz Hattingen. „Aber jetzt drängen die Rastvögel in den niedersächsischen Mooren auf die Weiterreise in den Südwesten Europas.“

Er konnte aber auch ein Verhalten beobachten, dass manche Menschen verblüffte: „Es wurden große Trupps beobachtet, die mit viel Abstimmungsgeschrei umdrehten und sich in Richtung Norden oder Nord-Ost neu formierten.“

Kranichzug über dem Ruhrgebiet. Foto: TGP / NH

Der Vogelexperte führt das auf die äußerst sensible Wetterfühligkeit der großen Zugvögel zurück: „Von Frankreich zieht ein Sturmtief nach Osten und kann Ausläufer bis in die Kölner Bucht haben. Kein gutes Reisewetter für Zugvögel! Die stehen dann lieber auf den Wiesen und Feldern des Münsterlandes und warten ab.“

