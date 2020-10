Hattingen: Flucht und Verletzung bei Verkehrsunfällen

Hattingen. Polizei Hattingen meldet einen Unfall mit Flucht und einen mit einer Verletzten. Wie groß der Schaden ist und was den Polizisten dann gelang.

Die Polizei Hattingen musste zu zwei Unfällen ausrücken – bei einem war der Verursacher geflüchtet, bei dem anderen gab es eine Verletzte.

Eine Hattinger (19) fuhr mit seinem Pkw auf der Martin-Luther-Straße Richtung Sprockhövel. In Höhe der Kreuzung Nierenhofer Straße an einer roten Ampel auf den Pkw einer Bochumerin (34) auf.

Polizei meldet Unfall mit Fahrerflucht und Unfall mit einer Verletzten

Die Bochumerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß am Freitag gegen 23.30 Uhr, wie die Polizei jetzt berichtet, leicht und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden soll bei 600 Euro liegen.

Ein Unbekannter beschädigte bei einem Unfall am Freitag gegen 12.30 Uhr, wie die Polizei am Wochenende meldet, einen Sperrpfosten auf dem Parkplatz Marktplatz an der Thingstraße. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfall, ohne den Schaden von etwa 400 Euro zu melden.

Polizei ermittelt Unfallverursacher nach Hinweisen

Aber durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Unfallverursacher ermitteln.