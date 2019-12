Hattingen: Feuerwerk zwischen Straßenkampf und Tradition

„Straßenkampf“ oder „Tradition“: Zwei Feuerwerk-Experten in Hattingen, zwei Meinungen.

Feuerwerke sind für Pyrotechniker Uwe Gryzbeck „Beruf und Berufung“. Aber mit den privaten Feuerwerken in der Silvesternacht kann er nichts anfangen. Der Inhaber von „Avantgarde Drachen & Feuerwerk“, Am Doven 11, nennt sie „Straßenkampf“. Was da unter dem für „Brauchtumspflege billigend in Kauf genommen wird“, heißt er nicht gut.

Als „Tradition“ hingegen sieht der Pyrotechniker und Chemiker Dr. Günter Klein-Sommer es, wenn Privatleute in Hattingen Feuerwerke zünden. „Man kann den Leuten ja nicht jeden Spaß nehmen“, findet der Inhaber von Sommer-Feuerwerk an der Sprockhöveler Straße 69.

Den Pyrotechnikern in Hattingen gefallen leise Feuerwerke

Uwe Gryzbeck ist Pyrotechniker, macht Feuerwerk-Performance für Kunst- und Kulturveranstaltungen. Foto: Volker Speckenwirth / WAZ FotoPool

Worin sich beide einig sind: Das laute Knallen von Böllern gefällt ihnen nicht. Gryzbeck arbeitet gerne leise. Für ihn sind Feuerwerke eine Kunstform. Seine Inszenierungen zeigte er beispielsweise schon bei der Extraschicht und der Ruhrtriennale. Auch in geschlossenen Räumen zündet er Feuerwerke.

„Es ist aber nicht einfach, solche leisen Ware zu finden. Es gibt nur wenige Hersteller. Allerdings geht der Trend inzwischen deutlich in die Richtung.“ Die Artikel seien dann als „zero noise (zn)“ ausgezeichnet. Allerdings, erklärt Gryzbeck, bewege man sich da auf einem relativ hohen Preisniveau.

Sicherheitsabstände, sagt Gryzbeck würden oft nicht eingehalten bei privaten Feuerwerken. Und er bemängelt: „Was die ganzen Unfälle betrifft, sage ich nur, dass die Industrie sich auch aus der Affäre zieht. Sie schreiben drauf, dass ein kubanischer Kanonenschlag beim Entzünden auf dem Boden liegen muss. Halten die Leute ihn in der Hand und er geht früh los, dann zahlen sie ihre Prothese selbst, weil sie ihn nicht richtig benutzt haben.“

Lichteffekte zur Musik der Philharmoniker

Ihn persönlich würden Geräusche-Emissionen stören. „Was alles an Chemie in Böllern ist, ist auch nicht gerade schön“, meint er. Er schätzt farbliche Lichteffekte. „Die Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber die meisten Kunden mögen monochrome Bilder, gern synchron zur Musik.“ Ein Trommelfeuerwerk hat er schon gezündet, „da sieht es mal so aus, als ob Feuerwerk und Musiker miteinander spielen, mal so, als ob sie gegeneinander arbeiten.“ Monate benötigt er für die Vorbereitungen eines Feuerwerks zum Teil. Nicht selten arbeitet er dabei mit Musikern wie den Duisburger Philharmonikern zusammen.

Feuerwerker Günter Klein-Sommer bei der Bestückung des selbstgebauten Mörsers mit einer Feuerwerksbombe in Hattingen. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Bei privaten Feuerwerken würden viele Menschen die leiseren Effekte bevorzugen, so die Erfahrung von Klein-Sommer. Für Kunden stellt er Pakete nach Wunsch zusammen. Leuchtfontänen beispielsweise sorgten für tolle Lichteffekte. Eine Steighöhe von 45 bis 50 Metern hätten teils Feuerwerkskörper, die farbenfroh leuchteten, aber nicht viel Krach produzierten. Und auch die Batterien würden längst nicht mehr so viel Krach machen wie klassische Raketen. Er weist darauf hin, dass in der Hattinger Innenstadt wegen der Fachwerkhäuser das Zünden von Feuerwerk sowieso nicht erlaubt sei.

Feuerwerk für Filmproduktionen

Menschen zwischen 18 bis über 80 Jahre hätten seiner Erfahrung nach gleichermaßen Spaß am Feuerwerk in der Silvesternacht. Und das sei längst nicht so stark CO2-produzierend, wie es oft dargestellt würde, sagt Klein-Sommer, der Mitglied ist im Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI).

Für Filmproduktionen und Dokumentationen hat er schon Feuerwerke gezündet, für die Extraschicht, für Vereine, Privatfeiern – aber auch immer wieder mal für die Feuerwehr. „Für Einsatzübungen, da werden Spezialeffekte gebraucht, die beispielsweise Rauch simulieren“, so Klein-Sommer, der Vorträge zur Chemie der Pyrotechnik an verschiedenen Universitäten hält.