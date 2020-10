Hattingen: Feuerwehr rettet Hund aus schlammigem Bachlauf

Einen im Schlamm eingesunkenen Hund rettete die Feuerwehr Hattingen.

Ein Spaziergänger hatte die Retter alarmiert. Er hatte das Tier in einem verschlammten Bachlauf im Schulenbergwald entdeckt. Es steckte fast vollständig im Schlamm und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Feuerwehr Hattingen rettet Hund im Schlamm über provisorischen Steg

Die Feuerwehrkräfte mussten wegen des sehr weichen Bodens in der Nähe des Bachlaufs einen provisorischen Steg errichten. Dann legten sie den Hund frei und hoben ihn aus dem Schlamm.

Mit einer Decke wärmten sie den völlig entkräfteten Hund. Sie reinigten ihn in der Hauptwache und brachten ihn danach zu einem Tierarzt. „Wenn wir ein Tier zum Tierarzt bringen, heißt das, dass der Halter nicht bekannt ist“, sagt Lars Engelhardt, stellvertretender Fachbereichsleiter des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst.

Mehrmals pro Woche rücken die Brandschützer zur Tierrettung aus

Ohne den aufmerksamen Spaziergänger und das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute hätte das Tier vermutlich nicht überlebt, so die Einschätzung der Feuerwehr.

Mehrmals die Woche, so Engelhardt, würde die Feuerwehr Tiere retten. Viele Vögel seien darunter, die verletzt gefunden würden. „Schwäne oder Gänse an der Ruhr sind dabei, aber auch Tauben in der Stadt“, erklärt er. Ein Fall wie der eingesunkene Hund sei aber die Ausnahme.