Hattingen: Feuerwehr löscht Wohnwagenbrand auf Campingplatz

Am Donnerstagabend wurde die Hattinger Feuerwehr zum Campingplatz an der Tippelstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge stand ein Wohnwagen im Vollbrand.

Hattingen. Die Hattinger Feuerwehr musste einen Brand auf dem Campingplatz auf der Tippelstraße löschen. Am Ende half nur noch der Schaumteppich.

Ein brennender Wohnwagen hat am Donnerstagabend für Aufregung auf einem Campingplatz in Hattingen gesorgt. Um 21.50 Uhr wurde die Feuerwehr erstmals zum Campingplatz an der Tippelstraße gerufen. Weitere Anrufer sprachen von der Gefahr des Übergreifens auf andere Wohnwagen, sodass die Alarmstufe erhöht und Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert wurden.

Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge stand ein Wohnwagen im Vollbrand. In unmittelbarer Nähe hätten jedoch keine weiteren Campinganhänger gestanden, berichtete die Feuerwehr.

+++ Nachrichten aus Ihrer Stadt und unserer Region direkt ins Postfach: Unser kostenloser Newsletter hält Sie auf dem Laufenden. Hier anmelden! +++

Der Wohnwagen wurde mit einem Schaumteppich bedeckt

Für den Löscheinsatz waren schwere Atemschutze für die Einsatzkräfte notwendig. Nachdem die Feuerwehr den Brand mit Wasser unter Kontrolle brachte, wurden die Überreste des völlig ausgebrannt Anhängers mit einem Schaumteppich bedeckt. Während der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandherd mehrfach mit einer Wärmebildkamera.

Da der brennende Wohnwagen unter Kontrolle gebracht werden konnte ohne weiteren Schaden anzurichten, brauchte die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr einzugreifen . Einsatzende war gegen 22.40 Uhr. (red)