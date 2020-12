Hattingen: Feuerwehr löscht Küchenbrand mit Großaufgebot

Hattingen. Wegen eines Dachstuhlbrandes wurde die Feuerwehr Hattingen ins Rauendahl gerufen. Dieser stellte sich jedoch als kleiner Küchenbrand heraus.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Hattingen am Mittwochabend ins Rauendahl aus. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Auf dem Kampe“ hatten mehrere Anrufer gegen 21.10 Uhr einen Dachstuhlbrand gemeldet.

Bewohner kam vorsorglich ins Krankenhaus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung im Dachgeschoss stark verqualmt, meldet die Feuerwehr. Der Mieter hatte sie bereits eigenständig verlassen und konnte durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt werden, kam jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

„Andere Bewohner hatten das Gebäude aus eigenem Antrieb verlassen“, schildert Feuerwehr-Sprecher Jens Herkströter. Eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen, da der Rauch nicht in andere Wohnungen oder das Treppenhaus gezogen war.

Brennender Topf war Ursache für den Rauch

Der Angriffstrupp der Feuerwehr musste unter schwerem Atemschutz vorgehen. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Kleinbrand in der Küche handelte: Ein brennender Topf war die Ursache für die starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute brachten ihn ins Freie und entlüftete die Wohnung anschließend.

Bereits nach 35 Minuten war der Einsatz beendet. Die Hattinger Feuerwehr war mit rund 50 Kräften aus der Hauptwache, der Löschzüge Mitte und Nord sowie Einheiten aus Oberbredenscheid und Niederwenigern vor Ort.