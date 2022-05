Hattingen: Feuerwehr löscht Küchenbrand in der neunten Etage

Hochhausbrand in Hattingen: In der Nacht zum Sonntag gab es Am Padberg einen Großalarm.

Hattingen. Ein Küchenbrand in der neunten Etage eines Hochhauses hat in Hattingen einen Großalarm ausgelöst. Zehn Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Großalarm in einem Hochhaus Am Padberg in Hattingen: In der Nacht zum Sonntag hat ein Rauchmelder in einer Wohnung in der neunten Etage eines Hochhauses an der Straße Am Padberg Alarm ausgelöst. Durch die Kreisleitstelle wurde umgehend ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert.

Der eingesetzte Trupp erkannte beim Eintreffen gegen 22.35 Uhr bereits eine Verrauchung im Treppenraum in der neunten Etage. Gleichzeitig wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Die dort eingesetzten Kräfte konnten von außen erkennen, dass auch die Wohnung verraucht war, so Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Die nachfolgenden Einsatzkräfte wurden unter schwerem Atemschutz in die betroffene Etage entsandt. Die Brandwohnung musste durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet werden. In die Wohnung gingen zwei Trupps vor. Weitere Trupps begannen mit der Evakuierung der Etage.

Personen befanden sich zum Glück nicht der Wohnung

Zehn Bewohner wurden in die rauchfreie siebte Etage gebracht. Dort bildete die Wehr ein Depot mit weiteren Einsatzkräften. Diese könnten im Bedarfsfall schnell in die betroffene Etage entsandt werden, heißt es.

In der Brandwohnung hatte es im Bereich der Küche gebrannt. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und mit einem C-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Bereich kontrolliert und die Wohnung abschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Personen befanden sich zum Glück nicht der Wohnung.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um zwei Bewohner der neunten Etage wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Hattingen war mit etwa 50 Kräften vor Ort

Kurz vor Mitternacht konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Eingesetzt waren insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz. Vier weitere standen in Bereitstellung. Die Feuerwehr Hattingen war mit etwa 50 Kräften vor Ort.

Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, die Löschzüge Nord und Oberbredenscheid sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte und Niederwenigern. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Den aufmerksamen Nachbarn und den installierten Rauchwarnmeldern ist es zu verdanken, dass der Brand zeitnah gemeldet wurde. In Verbindung mit dem schnellen Eingreifen der Hattinger Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die gesamte Wohnung verhindert werden.

