Hattingen: Feuerwehr löscht Brand am Reschop-Bunker

Das Efeu an der Fassade des Reschop-Bunkers hat am frühen Samstagmorgen gebrannt.

Hattingen Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr Hattingen einen Brand am Reschop-Bunker löschen. Hier stand das Efeu der Fassade in Flammen.

In den frühen Morgenstunden des Samstag musste die Feuerwehr Hattingen zum Reschop-Bunker ausrücken. Um 4.08 Uhr hatte ein Anrufer gemeldet, dass das Efeu an der Fassade in Flammen stünde. Schon bei der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, dass der Bewuchs an der Seite zur August-Bebel-Straße in Vollbrand stand, sodass sogleich freiwillige Kräfte des Löschzugs Mitte nachalarmiert wurden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr vor Ort.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

An der Einsatzstelle angekommen begannen die Feuerwehrleute zunächst vom Boden aus mit den Löscharbeiten. Zusätzlich bekämpften sie den Brand mit einer Drehleiter. Diese kam auch nach den Löscharbeiten noch zum Einsatz, da Teile des Fassadenbewuchses nach dem Brand auf den Gehweg ragten. Sie wurden über die Drehleiter mit einer Kettensäge entfernt.

Nach den eigentlichen Löscharbeiten kontrollierten die Feuerwehrleute Dach- und Fassadenbereich mit einer Wärmebildkamera sowie das Innere des leerstehenden Bunkers. Der gesamte Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Während dieser Zeit war die August-Bebel-Straße zunächst in beide Richtungen, später nur noch in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist nun die Polizei befasst.

+++ Hier gibt es mehr Nachrichten aus Hattingen. +++