Hattingen: FDP unterstützt wieder Dirk Glasers Kandidatur

Nach der CDU hat auch die FDP erklärt, sie werde die Kandidatur von Bürgermeister Dirk Glaser bei den Kommunalwahlen am 13. September unterstützen. Damit machen sich zwei der drei Parteien, die dem parteilosen ehemaligen Journalisten 2015 ins Amt verholfen haben, für eine Wiederwahl stark. Die Grünen stellen mit Frank Staacken diesmal einen eigenen Kandidaten auf.

„Die Traumabewältigung ist offensichtlich immer noch nicht abgeschlossen“

FDP-Fraktionschef Gilbert Gratzel nutzte das Votum für Glaser bei der Wahlversammlung der Liberalen für scharfe Angriffe in Richtung SPD. Die hatte nach Bekanntwerden der CDU-Unterstützung für Glaser auf Differenzen zwischen den Christdemokraten und dem amtierenden Verwaltungschef hingewiesen und unter anderem den „Tiefschlaf des Bürgermeisters rund um das Lehrschwimmbecken Niederwenigern“ angeführt.

Greift die SPD scharf an: FDP-Fraktionschef Gilbert Gratzel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Die SPD hat vor fünf Jahren das Rathaus verloren. Die Traumabewältigung ist offensichtlich immer noch nicht abgeschlossen“, sagte Gratzel. Die Kritik an Glaser im Fall des Bades in Niederwenigern sei scheinheilig.

„Es ist keine Schande, parteilos zu sein“

„Der SPD-Bürgermeisterkandidat und Kämmerer Frank Mielke saß bei allen Diskussionen als Mitglied des Verwaltungsvorstandes mit am Tisch. Jetzt tut er so, als ob er das Thema zum ersten Mal im Stadtrat gehört hätte.“

Es sei keine Schande, parteilos zu sein, so Gratzel weiter. „Es ist aller Ehren wert, sich auch ohne Parteibuch für die Gesellschaft und seine Heimatstadt zu engagieren.“ Dirk Glaser sei die bessere Alternative. „Wie alle Menschen ist Dirk Glaser nicht fehlerfrei, aber ehrlich, kritikfähig, bürgernah. Wir als FDP unterstützen Bürgermeister Dirk Glaser gerne ein zweites Mal auf dem Weg ins Rathaus“, so der Fraktionschef.

Gilbert Gratzel führt die Reserveliste der FDP an

Die Wahlversammlung benannte auch die Kandidaten der FDP für die 23 Wahlbezirke bei der Kommunalwahl. Wie immer treten die Liberalen in allen Bezirken an. Die Reserveliste für den Einzug ins Stadtparlament führt Gilbert Gratzel an. Im folgen Fraktionsvize Marc Bartrina und Parteichef Robin Thiele auf den Plätzen zwei und drei. Dahinter: Anna Neumann, Nils Gerlach, Hans-Joachim Kluth, Jasmin Nübold und Robin Berg.

Im aktuellen Rat der Stadt ist die FDP mit zwei Fraktionsmitgliedern vertreten.