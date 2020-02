Hattingen. Die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat die Politik in ihren Grundfesten erschüttert – auch in Hattingen.

Hattingen: FDP distanziert sich von der FDP in Thüringen

Klare Ansage: Die FDP Hattingen „distanziert sich mit aller Deutlichkeit von den Vorgängen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen“. Es sei völlig inakzeptabel, dass sich ein Freier Demokrat mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident wählen lässt, so der Hattinger Parteichef Robin Thiele. Auch die Freien Demokraten im EN-Kreis gehen auf Abstand zu ihren Parteifreunden.

„Dieser Wahlvorgang beschädigt das Vertrauen in die FDP und das Vertrauen in die Demokratie insgesamt“, erklärt Thiele in seinem Statement. Die Wahl werde auch nicht gerechtfertigt durch die besonderen ,Thüringer Verhältnisse’. „Die FDP Hattingen fordert Thomas Kemmerich auf, sein Amt als Ministerpräsident wieder abzugeben. Die Freien Demokraten in Hattingen stehen für Toleranz und Weltoffenheit und strikt gegen Extremismus und Nationalismus. Wir lehnen jedwede gemeinsamen Handlungen mit der AfD auf allen politischen Ebenen ab.“

Sondersitzung des FDP-Kreisvorstandes am Mittwochabend

„Es darf keinen liberalen Ministerpräsidenten geben, der mit den Stimmen der AfD in das Amt gewählt worden ist“, erklärt der FDP-Kreisvorsitzende Michael Schwunk.

Die Liberalen kamen am Mittwochabend zu einer Sondersitzung des Kreisvorstandes zusammen. Eindeutiges Fazit: „Für die FDP Ennepe-Ruhr ist eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD nicht vertretbar.“

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass Thomas Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ministerpräsident zurücktreten muss“, so der heimische FDP-Landtagsabgeordnete Bodo Middeldorf aus Sprockhövel. Der Kreisvorstand fordert daher Thomas Kemmerich auf, mit einem Rücktritt den Weg zu Neuwahlen in Thüringen frei zu machen.

Dieser Text wird im Laufe des Tages ergänzt.