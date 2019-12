Hattingen: Fanfaren und Friedensrufe beim St.-Georgs-Konzert

Hattingen. Das weihnachtliche St.-Georgs-Konzert begeistert rund 450 Zuhörer in Hattingen. Es gibt das „Magnificat“, „Gloria in excelsis Deo“ und mehr.

Das „Magnificat“ von Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bachs Kantate „Gloria in excelsis Deo“ stellten das Collegium vocale und instrumentale unter Leitung von Hans Jaskulsky zusammen mit den Solisten Irene Carpentier, Evelyn Krahe, Gustavo Sanchez und Tobias Peschanel am Sonntagabend vor fast 450 Besuchern in St. Georg vor.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr das ‘Magnificat’ von Johann Sebastian Bach gespielt haben, lag es nahe, uns damit zu beschäftigen, wie der Sohn dieses Marienlob in Töne gesetzt hat“, erzählt Dirigent Hans Jaskulsky.

In der barocken Tradition steht der Eingangschor „Magnificat“

Impression vom Weihnachtskonzert in der St.-Georgs-Kirche in Hattingen. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Im „Magnificat“ Wq 215 von Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) verbindet sich die barocke Rhetorik mit ihren spezifischen, oft sehr kunstvoll-virtuosen Figuren ohne Stilbrüche mit der Empfindsamkeit, die die Wahrheit des Gefühlsausdrucks in den Vordergrund stellt.

Noch ganz in der barocken Tradition steht der Eingangschor „Magnificat“ mit seinen jubilierenden Trompetenfanfaren, den Chor und Orchester in zupackenden Dirigat in glasklaren Klängen und machtvoll-mitreißendem Fluss gestalten. Wesentlich ruhiger und deutlich von der Empfindsamkeit geprägt sind dagegen die Arien der Solisten, die sich durch innige Textausdeutung, weiche Melodiebögen und warme, streicherdominierte Klänge auszeichnen.

Stimmen fügen sich nahtlos ins Klangbild ein

Die Stimmen der Sänger stehen im Vordergrund und fügen sich nahtlos in das federnde Klangbild ein, das durch höchste Transparenz selbst in kunstvoller Mehrstimmigkeit fesselt. In den beiden Schlusschören „Gloria patri“ und „Sicut erat in principio“ dagegen brechen sich wieder in machtvollem Strömen barocke Klangfluten Bahn, die die Gäste aus Bochum mit nuancenreich differenziertem Ausdruck interpretieren, in den sich auch Momente des besinnlichen Innehaltens wie auch Steigerungsprozesse voll dramatischem Elan integrieren.

Ganz in der barocken Tradition steht Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Kantate BWV 191 „Gloria in excelsis Deo“. Jubelfanfaren in schnellen, sich nahezu überstürzenden und doch rhythmisch absolut sicheren Läufen leiten das Werk mit dem vorwärts drängenden Klangbild ein, der Chor splittet sich nach einem kraftvollen Einsatz zu den Friedensrufen „Et in terra pax“ in kleine, verhalten agierende Gruppen auf. Spannungsmomente prägen dieses Stimmengewirr, das Dirigent Jaskulsky mit sicherer Hand und klarem Gestaltungswillen zusammenführt.

Kunstvolle Melismen fügen sich bruchlos ein

Impression vom Weihnachtskonzert in der St.-Georgs-Kirche in Hattingen. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Kunstvolle Melismen fügen sich bruchlos in dieses tönend bewegte Fresko ein. Irene Carpentier und Gustavo Sanchez singen im Wechselspiel mit dem Orchester das Lob auf die göttliche Dreifaltigkeit, wobei das Orchester gleichzeitig Impulsgeber und kommentierendes Echo ist.

Flötenweisen begleiten den machtvollen, kanonartigen Einsatz des Schlusschores in einem sich immer mehr verdichtenden und doch klaren Klangbild. Für den begeisterten Applaus bedankten sich die Künstler mit der Zugabe „Vom Himmel hoch da komm ich her“.