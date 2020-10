Hattingen: Familienvater (45) bedroht Ex-Frau mit dem Tod

Hattingen. Weil es Streit um den Kontakt zu seinen Kindern gab, bedrohte ein Hattinger seine Ex-Frau mit dem Tod. So lief der Prozess am Amtsgericht.

Es war eine schwerwiegende Bedrohung, die ein Familienvater (45) gegenüber seiner Ex-Frau ausgesprochen haben soll: „Ich bring’ dich um. Ich schieß’ dir in den Kopf“, soll er laut Anklageschrift in einem Telefonat am 9. Dezember 2019 gesagt, sie tags darauf zudem schwer beleidigt haben. Grund für die schlimmen Entgleisungen, wegen der der Hattinger sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten musste: Streit um den Kontakt zu seinen heute 18, 15 und zweieinhalb Jahre alten Kindern.

Den Kontakt mit den Kindern zunehmend erschwert

Den Kontakt mit diesen, insbesondere dem jüngsten Kind, habe die Ex-Frau ihm zunehmend erschwert, zuletzt ganz verweigert, sagte der Angeklagte vor dem Amtsgericht. Als er die frühere Partnerin dann am 9. Dezember vergangenen Jahres angerufen habe, habe er zunächst gefleht, die Kinder wieder sehen zu dürfen. Das habe sie verweigert. Angespannt sei er da gewesen. „Und wenn ich eine schlechte Angewohnheit habe“, so der Angeklagte zu Richter Johannes Kimmeskamp, „dann die, dass in solchen Momenten alles aus meinem Mund herauskommen kann.“ In dieser Situation habe er die Ex-Frau verbal bedroht – genau so, wie es ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft.

Verwarnung mit Strafvorbehalt Die Verwarnung mit Strafvorbehalt, ist die mildeste Strafe, die ein Gericht verhängen kann. Durch diese Sanktion wird der Täter verwarnt und das Gericht behält sich die Verhängung einer genau bezeichneten Geldstrafe vor, falls der Täter erneut straffällig wird oder Auflagen, die mit der Verwarnung verbunden sind, nicht erfüllt. Die Voraussetzungen für diese Strafe sind erfüllt, wenn zu erwarten ist, dass der Täter keine weiteren Straftaten begehen wird, die Würdigung der Tat und der Persönlichkeit des Täters besondere Umstände ergibt und die Verteidigung der Rechtsordnung eine Verurteilung zu Strafe nicht gebietet.

Von der Polizei gab es später dann eine Gefährder-Ansprache gegen ihn, tags darauf, als er sich nahe der Wohnung der Ex-Frau aufhielt und diese laut Anklage unter anderem als „Sperma eines Ehrlosen“ beschimpft haben soll, sprachen die Beamten einen Platzverweis gegen ihn aus. Die Schimpfworte, so der Angeklagte vor Gericht, habe er indes nur gesagt, weil die Ex-Frau ihn im Telefonat ebenso tituliert hatte. „Ich wollte ihr klarmachen, wie verletzend das für mich war.“

Worte und Verhalten des 45-Jährigen agen als „sehr bedrohlich“ empfunden

Die als Zeugin erschienene Ex-Partnerin konnte sich derweil nicht einmal mehr genau an den Wortlaut der Beleidigung erinnern, sagte allerdings, sie habe Worte und Verhalten des 45-Jährigen in jenen Dezember-Tagen als „sehr bedrohlich“ empfunden. Und nach Rücksprache mit dem Jugendamt die Polizei gerufen und ihn angezeigt.

Auf Antrag des Vertreters der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren wegen Beleidigung gegen den 45-Jährigen am Ende eingestellt, für die Bedrohung forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft indes eine Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je zehn Euro.

Richter spricht nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus

Richter Johannes Kimmeskamp sprach gegen den 45-Jährigen, der sich für seine Fehler vor Gericht entschuldigte, derweil nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus. Sollte der Hattinger also während der zweijährigen Bewährungszeit straffrei bleiben, so muss er die Geldstrafe nicht zahlen.

Zum Angeklagten, der heute zumindest wieder zum jüngsten und ältesten Kind Kontakt hat, sagte Kimmeskamp: „Sie haben mit ihren umfangreichen Einlassungen, die teils weit über das hinausgehen, was ihre Ex-Frau geschildert hat, zumindest erkannt, dass Sie Fehler gemacht zu haben.“