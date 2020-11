Hattingen: Familienkalender unterstützt berufstätige Mütter

Hattingen. Der Familienkalender des EN-Kreises für 2021 ist da. In allen Städten des Kreises, auch in Hattingen, ist er kostenfrei zu haben.

Bereits zum achten Mal verteilt das Netzwerk W(iedereinstieg) Ennepe-Ruhr jetzt den Familienkalender. Insgesamt 14.000 Exemplare der 2021-er-Version des Kalenders wurden mit Unterstützung durch das Jobcenter EN, das Land und die EU gedruckt.

In allen neun Städten des Kreises ist er ab sofort und kostenfrei zu haben, beispielsweise in den Rathäusern, dem Kreishaus, in den Regionalstellen des Jobcenters EN, in Volkshochschulen, Familienzentren und Beratungsstellen. Abgesehen davon, kann er auch im Familien-Navi ( www.familien-navi.de ) heruntergeladen werden.

So sieht er aus: Der Familienkalender 2021 für den Ennepe-Ruhr-Kreis. Foto: Ingo Niemann / Ennepe-Ruhr-Kreis

„Für das Netzwerk ist der Kalender längst ein ganz wichtiger Baustein der Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Christa Beermann, Demografiebeauftragte des EN-Kreises.

Typischer Familienkalender mit Tipps und Infos zu Familie und Beruf

Was die Optik angeht, ist der Planer ein typischer Familienkalender: Jedes Monatsblatt hat mehrere Spalten für den Überblick über die Termine von Klein und Groß. Hier lässt sich bequem alles eintragen – vom Arztbesuch über das Bewerbungsgespräch bis zu Arbeiten in der Schule oder privaten Feiern. Einiges allerdings, was die Macher des Netzwerks W für besonders vormerkenswert erachten, ist bereits eingedruckt – so etwa Traditionsveranstaltungen, Angebote rund um Ausbildung und Weiterbildung im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie Ferientermine und Feiertage.

Neben der Kalenderfunktion zeigt das Werk auf seinen 36 Seiten auch, was die Beteiligten für den Wiedereinstieg von Frauen ins Erwerbsleben und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbieten. Alle drei Monate liefert jeweils eine Seite umfassende Hinweise zu solchen Themen, inklusive Kontaktdaten der Ansprechpartner.

Ein-Eltern-Familien, Wiedereinsteigerinnen und arbeitsuchende Frauen im Blick

Der Fokus liegt dabei auf Angeboten für Ein-Eltern-Familien, Wiedereinsteigerinnen und arbeitsuchende Frauen. Es werden etwa Erfolgsfaktoren für berufliche Weiterbildung oder die Ausbildung in Teilzeit vorgestellt, aber auch Angebote für Familien mit geringem Einkommen und für den Übergang von Schule zum Beruf. Ebenso finden die Themen Integration und Inklusion Platz. „Seit seiner Premiere ist der Kalender eine Zusammenfassung von Einzelinformationen, die viel zu lang auf einzelnen Plakaten oder Flyern verteilt gewesen sind“, erläutert Beermann.

Gemeinsam mit den übrigen Macherinnen ist sie überzeugt: Ein gedruckter Kalender mag in Zeiten von Apps und Internet ein wenig altmodisch wirken. Tatsächlich ist dieser Familienkalender für viele im Kreis aber nach wie vor ein Rundum-Sorglos-Paket, um im Alltag gut organisiert und informiert zu sein.