Hattingen: Fahrradfahrer von jungen Erwachsenen angegriffen

Die Polizei berichtet von einem tätlichen Angriff auf einen Fahrradfahrer am Pfingstmontag in Hattingen.

Hattingen. Vier junge Männer stoppen am Pfingstmontag einen Fahrradfahrer in Hattingen. Einer von ihnen tritt zu und wirft einen faustgroßen Stein auf ihn.

Ein 40-jähriger Hattinger ist am Montagnachmittag von vier jungen Erwachsenen angehalten worden, als er gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Rad-und Gehweg der Bochumer Straße in Richtung Bochum fuhr. Eine der Personen trat dem Hattinger gegen den Brustkorb, so dass er zu Boden stürzte. Der Täter habe dann den am Boden liegenden Geschädigten mit einem faustgroßen Stein beworfen, berichtet die Polizei. Daraufhin seien die Personen die Dahlhauser Straße in Richtung Linden geflüchtet.

Der 40-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Stein wurde sichergestellt.

Der Geschädigte hat den Angreifer wie folgt beschrieben: 1,90 Meter groß, schlank, 18 bis 19 Jahre alt, blonde Haare, oben länger, Seiten kurz; er trug einen schwarzen Pullover und eine Jeanshose. Eine weitere Person, die neben dem Täter stand, hat er wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, schlank, 18 bis 19 Jahre alt, braune Haare, Pottschnitt mit Mittelscheitel. Für die beiden weiteren Personen gibt es keine Beschreibung. Zeugen können sich bei der Polizei unter 02324/9166-6000 melden.

