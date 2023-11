Hattingen: Ersatzverkehr für Straßenbahn 308 eingerichtet

Hattingen/Bochum. Nach den Tagesbrüche in Bochum fahren keine Straßenbahnen zwischen Hattingen und Linden. Der Bogestra-Plan für den Ersatzverkehr mit Bussen.

Weil es auf der Hattinger Straße in Bochum zwei Tagesbrüche gibt, kann die Straßenbahnlinie 308 zwischen Hattingen und Linden aktuell nicht fahren. Deshalb bietet die Bogestra einen Ersatzverkehr an.

Zwischen den Haltestellen Kesterkamp und Hattingen Mitte (S) fahren Busse. In beiden Richtungen können die Haltestellen Surenfeldstraße, Surenfeld und Oberwinzerfeld nicht angefahren werden.

Fahrgäste aus Linden Mitte mit Ziel Hattingen können eine Ersatzhaltestelle auf der Dr.-C.-Otto-Straße (gegenüber Haus-Nr. 4/2) nutzen, um in den Ersatzbus in Richtung Hattingen einzusteigen. Fahrgäste aus Hattingen mit Ziel Linden-Mitte können mit dem Ersatzbus bis zur Ersatzhaltestelle in der Dr.-C.-Otto-Straße mitfahren.

Abfahrt des Ersatzverkehrs in Richtung Linden ist am Hattinger Busbahnhof an Bussteig 5.

Die Haltestelle Hattingen Ruhrbrücke wird in beiden Richtungen an die gleichnamige Haltestelle der Linie 359 verlegt. Die Haltestelle Bahnhofstraße wird in Richtung Hattingen zur Haltestelle Hattingen Bf verlegt, in Richtung Linden an eine Ersatzhaltestelle an der Martin-Luther-Straße. Die Haltestelle Denkmalstraße wird in Richtung Hattingen auf die Denkmalstraße zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 359 verlegt.

