Hattingen: Kunstwerk erinnert an Wolfgang Schäuble

Hattingen Vor wenigen Jahren lobt Wolfgang Schäuble Hattingens Entwicklung. Jetzt erinnert ein Kunstwerk in Blankenstein an den verstorbenen Politiker.

Wolfgang Schäuble prägte das politische Leben in Deutschland über Jahrzehnte. Am zweiten Weihnachtstag starb der CDU-Politiker mit 81 Jahren. In Hattingen erinnert ein Künstler an den ehemaligen Innenminister, Finanzminister und Bundestagspräsidenten.

„Zum 80. Geburtstag dieses außergewöhnlichen Politikers malte ich sein Porträt in Öl auf Leinwand“, schreibt der Hattinger Künstler Michael Görler an die Redaktion. Auf 1,40 mal 1,10 Metern hat er den Politiker verewigt. Schäuble war 1990 bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen worden. Seitdem saß er im Rollstuhl.

Künstler Michael Görler aus Hattingen zeigt sein Schäuble-Gemälde Sehr geehrtes Redaktionsteam, zum 80. Geburtstag dieses außergewöhnlichen Politikers malte ich sein Portrait in Öl auf Leinwand, 1,40 m x 1,10m. In unserer kleinen Galerie in Blanken Foto: Michael Görler / Görler

Maler Michael Görler zeigt das Porträt Schäubles jetzt noch einmal im Fenster seiner kleinen Galerie in Blankenstein an der Hauptstraße 10.

Noch vor wenigen Jahren war Wolfgang Schäuble in Wahlkampfzeiten zu Gast auf der Henrichshütte in Hattingen und lobt die Entwicklung Hattingens. Bei seinem Besuch hielt er eine Motivationsrede für die CDU-Mitglieder.

